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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Marco Rubio

Departamento de Estado revela imágenes inéditas de gira de Marco Rubio en Sudamérica y de encuentro con Abelardo de la Espriella en Colombia

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio-Foto: EFE
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio-Foto: EFE
El gobierno norteamericano difundió material exclusivo del recorrido oficial del secretario de Estado por Colombia, Ecuador y Perú, y destacó la reunión con el mandatario colombiano.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer este lunes imágenes inéditas de la gira oficial realizada la semana pasada por el secretario de Estado, Marco Rubio, en su paso por Colombia, Ecuador y Perú. La difusión del material audiovisual busca ratificar la hoja de ruta geopolítica de Washington en la región.

A través de sus canales oficiales, las autoridades norteamericanas resaltan que el viaje tuvo como objetivo central reafirmar el compromiso de la Administración de Donald Trump con la consolidación de un hemisferio occidental “seguro, próspero y democrático”.

Uno de los puntos clave del registro gráfico corresponde al encuentro de alto nivel sostenido en Bogotá entre Marco Rubio y el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

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En la cita, ambos líderes abordaron temas estratégicos como el fortalecimiento de la cooperación en inteligencia, la lucha frontal contra las estructuras del crimen transnacional y la defensa de las libertades en la región.

La publicación del Departamento de Estado se da en un momento de alineación estratégica entre la Casa Blanca y el gobierno colombiano, lo que reafirmó a Bogotá como un socio prioritario en la política exterior norteamericana para Sudamérica.

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Con la difusión de este material y la ratificación de los compromisos bilaterales, concluye una agenda diplomática clave que busca redefinir la cooperación estratégica entre Washington y sus principales aliados en Sudamérica.

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