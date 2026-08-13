Así fue impecable operativo con fila humana incluida usado para recibir avión con ocho toneladas de ayuda que llegó desde Perú

La cooperación internacional continúa desplegándose en el suroccidente colombiano para hacer frente a la crisis desatada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

En las últimas horas, un avión con asistencia humanitaria enviada por el Gobierno de Perú aterrizó en la ciudad de Cali para atender a las poblaciones más golpeadas de la región.

El cargamento está compuesto por ocho toneladas de insumos prioritarios que incluye alimentos no perecederos, kits de aseo personal, enseres de cocina y carpas para refugio temporal.

Los elementos fueron remitidos bajo la dirección de la mandataria peruana, Keiko Fujimori, como respuesta inmediata al llamado de auxilio de las autoridades colombianas frente a la devastación de infraestructuras y las pérdidas de hogares.

“Gracias al Gobierno y al pueblo peruano por su solidaridad con Colombia. Seguimos trabajando por el bienestar de los colombianos”, manifestaron fuentes oficiales del Gobierno nacional tras recibir el cargamento en la pista del aeropuerto que sirve a la capital del Valle del Cauca.

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Esta asistencia se suma a los cargamentos y brigadas de rescate enviadas por otros países e instituciones multilaterales para complementar la labor de respuesta a la catástrofe que azota a departamentos como el Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.