Francia revela crudos datos tras el mayor incendio que sufrió en más de 75 años: 42.000 hectáreas fueron consumidas

Francia empezó este jueves el regreso de forma gradual a la normalidad después de que las autoridades autorizaran el reintegro inmediato de 84.000 personas que fueron evacuadas por el mega incendio que se encuentra afectando el suroeste del país, cerca de la ciudad de Burdeos.

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El incendio el cual se está considerando como el mayor incendio forestal en Francia desde 1949, comenzó hace ocho días y destrozó ya unas 42.000 hectáreas, haciendo que tuviesen que evacuar a más de 220.000 personas en pleno verano.

Con esto, más de la mitad de los evacuados recibieron ya autorización para regresar a sus hogares, luego de que el incendio se mantuviese estable en el transcurso de una tercera noche consecutiva.

Las condiciones meteorológicas de igual forma favorecen las labores de los equipos de emergencia. Luego de jornadas con temperaturas que se aproximan a los 40 °C y este jueves se espera que reduzca hasta los 34 °C.

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"La noche ha sido bastante tranquila. Esta mañana el fuego sigue estabilizado. La superficie quemada no ha cambiado", informó la prefectura, la cual informó que todavía se mantienen seis focos activos y bajo vigilancia.

Por su parte, Matthieu Jomain, portavoz del Servicio Departamental de Incendios (SDIS 33), destacó que la humedad cercana al 80 % mejoró de forma significativamente las condiciones para batallar contra las llamas, aunque sin embrago, solicitó prudencia.

Pese a que las primeras investigaciones se dirigen hacia un origen accidental del incendio, las autoridades resaltaron que no existen detenidos por provocar el fuego, esto después de que la Fiscalía de Burdeos desmintiera versiones acerca de supuestas capturas que se relacionaban con el caso.