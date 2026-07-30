NTN24
Jueves, 30 de julio de 2026
Jueves, 30 de julio de 2026
Francia

Francia revela crudos datos tras el mayor incendio que sufrió en más de 75 años: 42.000 hectáreas fueron consumidas

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Incendios en Francia (EFE)
Incendios en Francia (EFE)
Las autoridades han autorizado la vuelta de forma inmediata para 84.000 evacuados, a la vez que el mega incendio se mantiene estabilizado.

Francia empezó este jueves el regreso de forma gradual a la normalidad después de que las autoridades autorizaran el reintegro inmediato de 84.000 personas que fueron evacuadas por el mega incendio que se encuentra afectando el suroeste del país, cerca de la ciudad de Burdeos.

o

El incendio el cual se está considerando como el mayor incendio forestal en Francia desde 1949, comenzó hace ocho días y destrozó ya unas 42.000 hectáreas, haciendo que tuviesen que evacuar a más de 220.000 personas en pleno verano.

Con esto, más de la mitad de los evacuados recibieron ya autorización para regresar a sus hogares, luego de que el incendio se mantuviese estable en el transcurso de una tercera noche consecutiva.

Las condiciones meteorológicas de igual forma favorecen las labores de los equipos de emergencia. Luego de jornadas con temperaturas que se aproximan a los 40 °C y este jueves se espera que reduzca hasta los 34 °C.

o

"La noche ha sido bastante tranquila. Esta mañana el fuego sigue estabilizado. La superficie quemada no ha cambiado", informó la prefectura, la cual informó que todavía se mantienen seis focos activos y bajo vigilancia.

Por su parte, Matthieu Jomain, portavoz del Servicio Departamental de Incendios (SDIS 33), destacó que la humedad cercana al 80 % mejoró de forma significativamente las condiciones para batallar contra las llamas, aunque sin embrago, solicitó prudencia.

Pese a que las primeras investigaciones se dirigen hacia un origen accidental del incendio, las autoridades resaltaron que no existen detenidos por provocar el fuego, esto después de que la Fiscalía de Burdeos desmintiera versiones acerca de supuestas capturas que se relacionaban con el caso.

Temas relacionados:

Francia

Incendio

Europa

Evacuación

Internacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechazo a infame burla de comediante y congresista a los más de 18 mil menores reclutados por las FARC: "Nos abren las heridas"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La sensación de Irán es que Venezuela se rindió a Estados Unidos después de la captura de Maduro": experto

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Víctimas del régimen chavista reaccionan a la salida de Venezuela de la CPI: "Se va a hacer justicia"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué representa el nuevo escenario político regional, liderado por la derecha? Experto analiza

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Presos políticos - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Llevamos más de 60 muertos en las cárceles de Venezuela por diferentes situaciones": Humberto Prado

Estudiantes de la UNAM - AFP
UNAM

Escándalo en México por exámenes de admisión fraudulentos y uso de IA en la universidad pública más grande

Familiares de presos políticos venezolanos - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"EE. UU. estaba asombrado de las desapariciones dentro del Rodeo I": madre de preso político venezolano

Venezolanos haciendo fila para abastecer sus vehículos de gasolina en una estación de servicio de la estatal petrolera Pdvsa-FOTO: EFE
Corrupción en PDVSA

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Evo Morales, expresidente de Bolivia - Foto de referencia: EFE
Orden

Emiten orden de captura contra el expresidente Evo Morales: "Bolivia necesita respuestas"

Más de Actualidad

Ver más
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Ya son cerca de 4.500 los muertos por los potentes terremotos en Venezuela: actualizan el balance oficial

Marco Rubio - Foto AFP/ Venezuela - Foto Canva
Gobierno de Donald Trump

"Lo mejor para EE. UU. es desmantelar el sistema criminal chavista y que en Venezuela gobierne un aliado": politólogo Walter Molina

Donald Trump en Cumbre de la OTAN en Ankara en julio de 2026 (AFP)
España

Trump amenaza con romper relaciones comerciales con España y califica al país europeo como una "causa perdida"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
René Higuita, exarquero del Atlético Nacional y la Selección Colombia - Foto de EFE
René Higuita

Confiscan una casa del icónico portero René Higuita por presunto vínculo con Pablo Escobar

Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Ya son cerca de 4.500 los muertos por los potentes terremotos en Venezuela: actualizan el balance oficial

Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Lionel Messi

Lionel Messi reaparece en público tras final del Mundial 2026: asistió a importante partido

Marco Rubio - Foto AFP/ Venezuela - Foto Canva
Gobierno de Donald Trump

"Lo mejor para EE. UU. es desmantelar el sistema criminal chavista y que en Venezuela gobierne un aliado": politólogo Walter Molina

Donald Trump en Cumbre de la OTAN en Ankara en julio de 2026 (AFP)
España

Trump amenaza con romper relaciones comerciales con España y califica al país europeo como una "causa perdida"

Selección Colombia - Foto EFE
Selección Colombia

Colombia ya hizo historia en este mundial con su clasificación tras conseguir este récord en la fase de grupos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele-Foto: EFE
El Salvador

Así se ve la transformación de El Salvador en un video compartido por Bukele

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre