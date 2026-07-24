Conductor de aplicación murió en Bogotá tras recibir varios disparos de pasajeros que le robaron el carro: “No me maten”

Un servicio más de transporte terminó en un asesinato. En la madrugada del pasado 22 de julio, un conductor de plataforma aceptó un viaje solicitado por aplicación desde el centro de Bogotá con destino a El Codito, en la localidad de Usaquén.

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Al llegar al lugar de destino, lo que parecía un viaje normal cambió por completo. Los pasajeros sacaron un arma de fuego para despojarlo de su automóvil.

Según los reportes de la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima entregó el vehículo con la intención de evitar que le hicieran daño. Aun así, los delincuentes le dispararon en varias ocasiones y huyeron en el carro.

El crimen quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en el sector. Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran el dramático momento en el que el conductor, completamente indefenso, les suplica a los atacantes que no le disparen. “No me maten”, se escucha en los videos.

En la grabación se observa al conductor gravemente herido, quien, en un último intento por sobrevivir, sale corriendo. Sin embargo, uno de los atacantes continúa disparándole, luego corre detrás de él y, a lo lejos, se escuchan más detonaciones.

Asimismo, en otro video publicado posteriormente, se ve al hombre tendido en el suelo, sin signos de vida. Tras recibir el reporte, uniformados de la Policía activaron un plan candado para ubicar el automóvil robado. Minutos después localizaron el vehículo y comenzó una persecución por el norte de la ciudad.

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La persecución terminó en la calle 183 con carrera Séptima, donde los presuntos delincuentes perdieron el control del carro, chocaron contra un separador y terminaron volcándolo.

Según los reportes de la Policía, en el lugar fueron capturados dos hombres, de 18 y 20 años, ambos de nacionalidad venezolana. Durante el procedimiento también fue incautada una pistola con la que, presuntamente, habrían asesinado al conductor.

Finalmente, con base en la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, las primeras indagaciones indican que los hoy capturados habrían solicitado el servicio mediante una aplicación con la intención de robar el vehículo.