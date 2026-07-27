La historia de pedalista latino que conquistó el podio en el Tour de Francia: de ser sacado por un helicóptero herido a instalarse en historia del ciclismo

Isaac del Toro, de 22 años, hizo historia este domingo al ser el primer ciclista mexicano en subir al podio del Tour de Francia, después de terminar tercero en la clasificación general y conquistar el título de mejor joven de la competencia.

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El corredor que nació en Ensenada, Baja California, realizó una actuación histórica en la carrera más importante del ciclismo mundial. En el transcurso de las tres semanas de competencia de igual manera contribuyó al triunfo de su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogacar, quien obtuvo su quinto título del Tour de Francia.

Del Toro, conocido como “El Torito”, aseguró el podio luego de una actuación que también representa la culminación de un largo proceso de recuperación. "Me siento emocionado y agradecido con Tadej Pogacar y todo el equipo por el gran trabajo que han hecho en toda la etapa y para mí. La verdad es que nunca había sentido tanta presión, pero eso es algo que solo sienten los privilegiados", dijo el mexicano.

Hace cuatro años, su futuro deportivo se puso en duda luego de sufrir un grave accidente durante un entrenamiento en San Marino . El ciclista salió de una curva y sufrió una fractura de fémur y una lesión en una arteria la cual generó una hemorragia severa. Fue trasladado en helicóptero a un hospital de Italia, donde fue operado.

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La gravedad de las lesiones hizo que algunos especialistas se cuestionaran si podrían regresar al máximo nivel. Luis Rodríguez, presidente del equipo AR Monex, recordó que algunos expertos pensaban que el accidente podía ser el final de su carrera. “Los expertos diciendo, pues hasta aquí llegaste, difícilmente vas a poder superar algo como esto”, relató Rodríguez. Sin embargo, añadió: "Yo pensé: es que no conocen a Isaac. El resto es historia".

Del Toro estuvo 16 días hospitalizado y los médicos especulaban en que necesitaría entre 180 y 270 días para caminar de nuevo. No obstante, un año después ya estaba de nuevo sobre una bicicleta y poco después ganó una etapa del Tour de l'Avenir.

En 2025 estuvo a poco de ganar el Giro de Italia y vistió durante 11 días la “maglia rosa” de líder, pero terminó perdiendo la carrera en una etapa de montaña que consagró al británico Simon Yates. “Para ser un gran ganador hay que ser un gran perdedor”, dijo entonces.

Su actuación en Francia de igual manera generó una reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien felicitó al ciclista en redes sociales: "Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de Francia. México se siente muy orgulloso de tu esfuerzo, dedicación y de este gran momento que inspira a todo un país".

A Del Toro se le considera como una de las grandes promesas del ciclismo mundial y posible sucesor de Pogacar. Sin embargo, mantiene los pies en la tierra. “Si consigo el 1 % de lo que él ha logrado ya estaría satisfecho”, afirmó.

A cuatro años del accidente, Del Toro ya puso su nombre en los libros de historia del ciclismo mexicano y mundial. Su tercer lugar en el Tour de Francia refleja, hasta ahora, el mayor logro de un ciclista de su país en la competencia.