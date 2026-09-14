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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Bogotá

Así fue la captura de un adulto mayor de por expendio de estupefacientes en Bogotá: imágenes revelan cómo operaba

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Captura de un adulto mayor de por expendio de estupefacientes en Bogotá - Foto Policía Metropolitana de Bogotá - X
Captura de un adulto mayor de por expendio de estupefacientes en Bogotá - Foto Policía Metropolitana de Bogotá - X
Las cámaras de vigilancia permitieron detectar en tiempo real al hombre, quien, según la Policía Metropolitana de Bogotá, pretendía pasar desapercibido mientras transportaba el estupefaciente.

Un adulto mayor de 72 años fue capturado en Bogotá luego de ser detectado por las cámaras de vigilancia cuando, según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, pretendía pasar desapercibido mientras transportaba marihuana por el sector del parque de los Hippies, en la localidad de Chapinero.

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De acuerdo con la información publicada por las autoridades este 14 de septiembre, el sistema de monitoreo permitió identificar al hombre en tiempo real y activar la reacción policial. Durante el procedimiento fueron encontrados 120 gramos de marihuana, que quedaron fuera de las calles.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el papel de las cámaras de seguridad en la detección de hechos relacionados con el tráfico y porte de estupefacientes en la capital. Actualmente, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) monitorea cerca de 13.000 cámaras públicas y privadas, además de contar con herramientas de analítica de video que permiten identificar características y movimientos en cuestión de minutos.

La tecnología ya ha sido utilizada este año en otros procedimientos contra el tráfico de drogas. Por ejemplo, en julio, las cámaras del C4 permitieron la captura de un presunto expendedor en el centro de Bogotá, a quien le encontraron 38 cápsulas de bazuco.

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De esta manera, la Policía Metropolitana de Bogotá mantiene los controles contra el tráfico de estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad, mientras las autoridades destacan el monitoreo en tiempo real como una herramienta para mejorar la reacción frente a hechos delictivos.

Finalmente, cabe aclarar que el adulto mayor fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso correspondiente contra este hombre.

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