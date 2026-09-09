Juliana Guerrero firmó preacuerdo con la Fiscalía y reconoció responsabilidad por títulos falsos de la Fundación San José: pagará tres años de prisión

Juliana Guerrero negoció con la Fiscalía General un beneficio jurídico en el que se declara culpable de recibir dos títulos de manera fraudulenta de parte de la Fundación Universitaria San José, a cambio de una rebaja de pena.

Juliana Guerrero es la joven que empezó a volverse viral dentro del gobierno del expresidente Gustavo Petro, luego de que él la presentó durante un consejo de ministros televisado. Desde entonces, empezó a ganar poder en el Ejecutivo, pero quedó envuelta en medio del escándalo de títulos falsos en la Fundación Universitaria San José.

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Cabe resaltar que esa entidad de educación superior le entregó dos títulos: uno como tecnóloga y otro como contadora pública. Guerrero alcanzó a estudiar ocho semestres en una universidad del Cesar, pero, cuando llegó a Bogotá, intentó homologar ese recorrido académico con gestiones aparentemente irregulares. Es por eso que la fiscal Jessica Montealegre la citó a imputación por el delito de fraude procesal.

“Juliana Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que utilizaba para la consecución del fin. Tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos, pues, tal y como se anotó, nunca cumplió con los requisitos que se exigen para la expedición de los mismos. Ella lo sabía y, aun así, decidió, de manera libre y voluntaria, anexarlos en su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador del Ministerio de Igualdad”, afirmó la fiscal.

De hecho, agregó que “Juliana Guerrero no fue a clase nunca, no presentó exámenes, no presentó las pruebas del Icfes”.

Las diligencias se han venido adelantando en un juzgado de control de garantías, ante el cual se declaró inocente. Sin embargo, ante un juez de conocimiento decidió declararse culpable.

“Aceptó los términos de la negociación, así como los cargos en la formulación de imputación refrendados en el escrito de acusación por el delito de fraude procesal. En tal sentido, la Fiscalía, para hacer más eficiente y ágil la administración de justicia, aplicó en favor de Juliana Guerrero la degradación de su grado de participación de autora a cómplice”, dijo la fiscal.

Finalmente, cabe aclarar que Juliana Guerrero pagará una pena de tres años de cárcel luego de acordar este preacuerdo relacionado con los títulos falsos que presentó para acceder al cargo de viceministra de Juventudes.