Así fueron horas de terror en Santa Marta atribuidas a Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: disparos a comercios antes de llegada del presidente

La muerte de alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), desató una jornada de intimidaciones y violencia en Santa Marta y otros sectores del Magdalena. Tras el operativo militar del lunes 21 de septiembre, en el que también murieron otras personas, la organización ilegal anunció un paro armado de 48 horas mediante un panfleto que circuló entre habitantes y comerciantes.

En el documento, las ACSN amenazaron con paralizar las actividades comerciales y advirtieron que la medida tendría especial impacto en Santa Marta, la Troncal del Caribe y la zona bananera. Poco después, comenzaron a registrarse acciones de intimidación contra establecimientos comerciales y vehículos.

Durante el martes 22 de septiembre, hombres armados y encapuchados fueron vistos en diferentes sectores de la ciudad. De acuerdo con los reportes conocidos, algunos comerciantes fueron obligados a cerrar sus negocios y se registraron disparos contra establecimientos. También fueron reportadas quemas de vehículos y afectaciones a la movilidad en corredores estratégicos.

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La situación llevó a las autoridades locales a adoptar medidas especiales. Entre ellas estuvo la suspensión de clases en sectores como Guachaca, Calabazo, Bonda, Minca y el barrio 11 de Noviembre, además de restricciones para la circulación de motocicletas con parrillero hombre, según los reportes sobre las medidas adoptadas durante la jornada.

Debido a las acciones criminales, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó militarizar Santa Marta y aumentar el despliegue de la Fuerza Pública. La Presidencia señaló que el Gobierno no permitirá que grupos armados condicionen la movilidad o las actividades de los ciudadanos y aseguró que las operaciones contra estas estructuras continuarán dentro del marco constitucional y legal.

El mandatario, además, se desplazó nuevamente a Santa Marta y, durante la noche, recorrió diferentes sectores acompañado por integrantes de la Policía y el Ejército. En sus intervenciones aseguró que la ciudad permanecería bajo presencia de la Fuerza Pública mientras avanzaban las operaciones contra las ACSN.

El despliegue incluyó cerca de 1.100 uniformados, de acuerdo con información publicada este miércoles, mientras las autoridades reportaron capturas relacionadas con los hechos registrados durante la jornada.

Cabe resaltar que la situación también ha generado preocupación por el impacto sobre comerciantes, transportadores y habitantes de Santa Marta y municipios cercanos. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo existente en zonas donde tienen presencia las ACSN y otros grupos armados que disputan el control territorial en el Caribe colombiano.

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Mientras avanzan las últimas horas del paro armado anunciado por las ACSN, las autoridades mantienen el dispositivo de seguridad en Santa Marta y sus corredores estratégicos. Hasta este miércoles todavía no se conocía un balance oficial consolidado sobre la totalidad de los daños materiales ocasionados durante la retaliación, por lo que cualquier cifra adicional debe ser confirmada por las autoridades antes de ser publicada.

Asimismo, el presidente recorrió el barrio 11 de Noviembre, al que calificó como el centro de operaciones de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. “Estoy en el barrio 11 de noviembre, que es algo así como el centro de operaciones de Los Pachencas, de los narcoterroristas de Los Conquistadores de la Sierra, y está la gente recogida. Pero esos bandidos no aparecen porque saben que aquí está la autoridad”, señaló.

Aún no se conoce un balance oficial sobre los daños causados por los delincuentes a los establecimientos en los que dispararon, la cantidad de vehículos que quemaron y el impacto en zonas turísticas como El Rodadero.

Se espera que este miércoles, mientras transcurren las últimas horas del anunciado paro armado, Santa Marta, la Troncal del Caribe y la zona bananera puedan regresar a la normalidad, al igual que los niños a sus escuelas, los comerciantes a sus negocios y los transportadores a las carreteras.