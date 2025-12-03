Santa Marta se alista para recibir un despliegue de ritmos caribeños con el festival 'Ajá Tayrona' que impulsará el ánimo en la región

La segunda edición del festival musical de música caribeña 'Ajá Tayrona' se desarrollará el próximo 6 de diciembre en la ciudad de Santa Marta, Colombia.

El evento tendrá lugar en el Hotel y club playero llamado Masaya Tayrona con una especie de ritual moderno que busca honrar la esencia de la región en el que es considerado un punto sagrado del país.

Santa Marta, cabe resaltar, llamada oficialmente Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, es capital del departamento del Magdalena y está ubicada en el Caribe.

La importante ciudad colombiana es a su vez uno de los accesos a la montaña más alta del mundo en zona costera, la Sierra Nevada de Santa Marta.

El Tayrona, por su parte, es un parque nacional natural en Colombia, conocido por su combinación de playas de arena blanca, aguas cristalinas y densa selva que está catalogado como un territorio ancestral para las comunidades indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, descendientes de los antiguos tayronas.

En ese sentido, la versión 2025 del 'Ajá Tayrona' reúne un cartel que, de acuerdo con los organizadores, celebra la diversidad musical y cultural del Caribe con su versión más contemporánea.

Los artistas fueron elegidos teniendo en cuenta, entretanto, su conexión con el territorio, su potencia escénica y "la capacidad de mover la fiesta desde lo más profundo", dice uno de los comunicados que anticipan el evento.

El cartel de artistas está conformado por Jossman, Zapapaya + Negra Hawkins, Queens Tafari + África Johary, Bastian Marte & Jordan Lex, Loko Cua Cua, Bad Shatta a.k.a. Damytic y Jay Speller.

Una de las presentaciones más esperadas por el público, cabe resaltar, será la de Jossman, oriundo de Cali y recordado por impulsar el afroking, que fusiona de géneros como el afrobeat, la música electrónica y el dancehall.

El festival "nació del deseo de crear un espacio donde la música y la naturaleza dialogan desde la autenticidad. En 2025, buscamos conectar aún más con la historia y la cultura de este territorio", señala el equipo de Masaya en un comunicado sobre el festival.

'Ajá Tayrona' promete llevar alegría por medio de diversos elementos culturales a una región cuya tranquilidad se ha visto recientemente afectada por una alta tensión generada por las ofensivas de Estados Unidos contra el narcotráfico.

La región, cabe resaltar, cuenta por esa misma razón con una alta seguridad que permitirá que el festival se desarrolle sin contratiempos y revitalice, en cambio, el ánimo de los asistentes a la esperada actividad.