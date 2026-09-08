South Park se burla del presidente Trump y anuncia nueva temporada satirizando ssu recientes decisiones

Los creadores de "South Park", la irreverente serie animada con casi 30 años de historia, anunciaron su nueva temporada con una curiosa burla hacia el presidente Donald Turmp.

Antes de estrenar su 29ª temporada, la serie pasará a llamarse "South America", en una burla de los cambios de nombre a sitios icónicos ordenados por el presidente republicano.

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En medio de tensiones comerciales con Canadá, Trump rebautizó en agosto el lago Ontario que divide a los dos países como lago América. En seguida, Apple y Google registraron el nuevo nombre en sus servicios de mapas.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Trump hace un anuncio de este tipo, pues el año pasado el mandatario también cambió el nombre del Golfo de México por Golfo de América.

En los últimos días, además, sugirió que el estado de Nuevo México debería llamarse Nueva América.

Trey Parker y Matt Stone, creadores de la satírica serie animada, aprovecharon el estreno de la nueva temporada para satirizar las decisiones de Trump, y de paso también lanzaron dardos a a Google y Apple.

"Tras su victoria en los Emmy por Mejor Programa Animado Destacado, South Park está realizando un gran cambio. Los creadores Trey Parker & Matt Stone anuncian", dijo la serie en sus redes sociales.

“Inspirados en el coraje y patriotismo de Apple y Google, estamos cambiando el nombre de South Park a SOUTH AMERICA. En especial queremos agradecer a nuestra compañía matriz Paramount -- una Capitulación Skydance”, agregó.

Esto último fue otra burla de Parker y Stone contra Paramount Skydance, cuyo director ejecutivo, David Ellison, es visto como próximo a Trump.

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La compañía es la matriz de Comedy Central y Paramount+ en donde estrenará la nueva temporada el 16 de septiembre.

El año pasado, Trump, o su versión caricaturizada, protagonizó el estreno de su temporada 27 en un episodio que lo mostraba en la cama con el diablo, y desnudo en el desierto, algo que desató la furia de la Casa Blanca.

"South Park", que debutó en Comedy Central en 1997, ganó este fin de semana su sexto Emmy al mejor programa animado.