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Dayro Moreno rompe otro récord en el fútbol colombiano: este es el nuevo registro histórico que alcanzó el delantero y por el que superó a exjugador de la Selección

octubre 31, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Dayro Moreno | Foto: EFE
Dayro Moreno | Foto: EFE
El delantero de Once Caldas llegó a los 937 partidos como profesional y dejó atrás la marca de 936 que ostentaba histórico arquero colombiano.

Dayro Moreno sigue agrandando su nombre en la historia del fútbol colombiano. A sus 41 años, el delantero de Once Caldas logró un nuevo récord en su carrera: se convirtió en el futbolista colombiano con más partidos jugados como profesional, al llegar a 937 encuentros y superar el registro que por años perteneció al exguardameta Miguel Calero.

La marca se consolidó en el compromiso ante Alianza Valledupar, disputado el miércoles 28 de octubre por la Liga BetPlay. Moreno inició el encuentro desde el banco de suplentes e ingresó en la segunda parte, una participación que le hizo alcanzar la cifra histórica, según los registros del estadígrafo Carlos Forero.

Con ese registro, el atacante supera los 936 partidos que se le atribuyen a Calero, uno de los arqueros más recordados del fútbol colombiano y una figura que igualmente dejó huella en México, sobre todo en su etapa con el Pachuca.

El nuevo reconocimiento llega luego de que Moreno ya se hubiera convertido en el máximo goleador histórico del fútbol profesional colombiano. Su trayectoria, que se extiende por más de 20 años, lo mantiene como uno de los jugadores que más resaltan de su generación y como una referencia del Once Caldas, equipo con el que vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Dayro debutó en 2002, cuando tenía tan solo 16 años, y desde entonces pasó por distintos equipos de Colombia y del exterior. En el país defendió las camisetas de Once Caldas, Atlético Nacional, Millonarios, Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga.

Fuera de Colombia igualmente jugó en México, Argentina, Bolivia, Brasil y Rumania. Entre los clubes de su recorrido están el Tijuana, Talleres de Córdoba, Oriente Petrolero, Athletico Paranaense y Steaua Bucarest, una trayectoria internacional que ayudó a su extensa cantidad de partidos.

Según el recuento publicado por el diario El Colombiano, Once Caldas es el equipo con el que más partidos jugó: 444. Le siguen Tijuana, con 101; Atlético Nacional, con 91; Steaua Bucarest, con 55, y Millonarios, con 53. También suma 33 compromisos con la selección Colombia.

El delantero de Tolima no solo tiene el récord de partidos. Además, es el máximo goleador colombiano de todos los tiempos y el principal anotador en la historia de Once Caldas, club con el que acumula 178 tantos.

También consiguió siete Botines de Oro como máximo goleador de torneos de liga en Colombia, una cifra que lo ubica entre los futbolistas más premiados en ese apartado.

Con 937 partidos oficiales y una carrera que sigue activa, Dayro Moreno añade otro capítulo a una trayectoria excepcional. Su nuevo registro lo pone por encima de Miguel Calero y refuerza su lugar entre los nombres más importantes del fútbol de Colombia.

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