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Martes, 04 de agosto de 2026
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Trata de personas

Así rescataron a dos colombianas víctimas de trata en México: iban engañadas con una oferta de trabajo

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Rescatan a dos colombianas en México - Canva y redes
Rescatan a dos colombianas en México - Canva y redes
Una de las víctimas había llegado a México convencida de que trabajaría en un establecimiento comercial, luego de que una conocida le ofreciera un supuesto empleo.

La rápida reacción de la Dirección de Seguridad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia fue clave para desmantelar parte de una red de trata de personas que explotaba sexualmente a mujeres colombianas en México.

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Todo comenzó cuando una joven de 19 años, que había viajado tras aceptar una supuesta oferta laboral, descubrió que había sido engañada y retenida por lo que presuntamente era una organización criminal.

Según explicó Juan Carlos Gutiérrez, integrante de la Dirección de Seguridad de la Secretaría Distrital de Seguridad, la alerta llegó a través de una fundación que recibió un desesperado mensaje enviado por una de las víctimas desde su teléfono celular, el cual mantenía oculto de quienes la tenían retenida.

“La chica tenía su celular escondido, pero logra hacer una comunicación de alerta a la fundación, y esta fundación, de forma inmediata, se articula con la Secretaría de Seguridad, específicamente con la Dirección de Seguridad”, afirmó.

Tras esto, de inmediato se activó un protocolo de respuesta en el que participaron la Secretaría Distrital de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, la Cancillería, el Consulado de Colombia en México, las autoridades mexicanas y organismos de cooperación internacional.

Juan Carlos Gutiérrez indicó que el primer paso fue establecer contacto directo con la joven para brindarle tranquilidad y comenzar a recopilar información que permitiera ubicar el lugar donde permanecía.

“Lo primero que se hace en estos casos es calmar a la víctima. La víctima está alterada, está nerviosa, está pidiendo ayuda, entonces hay que calmarla y empezar a darle unas instrucciones”, aseveró.

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Mientras la joven entregaba detalles del lugar en el que se encontraba, las autoridades fueron reconstruyendo la ubicación exacta, lo que permitió el rescate de las dos colombianas y de otras víctimas que permanecían retenidas en ese sitio.

De acuerdo con el funcionario, la joven había llegado a México convencida de que trabajaría en un establecimiento comercial, luego de que una conocida le ofreciera un supuesto empleo.

Le ofrecieron una información de que iba a trabajar en un bar, pero nunca le manifestaron que iba a ser explotada con fines sexuales”, explicó Gutiérrez.

Finalmente, las autoridades indicaron que las organizaciones dedicadas a la trata de personas han cambiado sus métodos de captación y ahora recurren con frecuencia a falsas ofertas de empleo, promesas de altos salarios y contactos realizados a través de redes sociales.

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