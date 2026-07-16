Terremoto Programa: La Mañana La historia del socorrista que rescató los cuerpos de su hija y nietos bajo los escombros julio 16, 2026 Por: Miguel Pedreros Cristian Rebolledo, quien comanda una unidad de búsqueda y extracción, se encuentra en el lugar desde el primer día de la tragedia También le puede interesar Terremoto La historia del socorrista que rescató los cuerpos de su hija y nietos bajo los escombros Donald Trump Donald Trump recibió a Nayib Bukele en la Casa Blanca para tratar temas de migración y seguridad Cuba ¿Qué pasaría si Estados Unidos llega a hacer un asalto aéreo masivo contra Cuba? Terremoto EE. UU. prepararía plan de reconstrucción para Venezuela: invertiría 3.000 millones de dólares Estados Unidos “Muestra el interés de “securitizar la relación”: experto sobre la nueva etapa de relaciones de EE. UU. con Colombia José Manuel Restrepo Vicepresidente electo se reunió con Marco Rubio para fortalecer relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos Compartir en: