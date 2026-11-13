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Emergencia
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EE. UU. vive por tercera vez en este siglo una suspensión total de vuelos: estos son los detalles

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Cabe mencionar que una emergencia así solo se ha presentado tres veces en este siglo.

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