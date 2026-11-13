Emergencia Programa: El Informativo EE. UU. vive por tercera vez en este siglo una suspensión total de vuelos: estos son los detalles noviembre 13, 2026 Por: Redacción NTN24 Cabe mencionar que una emergencia así solo se ha presentado tres veces en este siglo. También le puede interesar Emergencia EE. UU. vive por tercera vez en este siglo una suspensión total de vuelos: estos son los detalles Estados Unidos - Cuba ¿Se acerca el fin de la tiranía cubana? "La libertad está cerca": Madeline Pumariega Petróleo “Por primera vez, nos explican en qué están utilizando el dinero del petróleo”; exdiputado venezolano ELN "El régimen de Chávez y Maduro sigue en el poder y no atacarán a sus aliados": Expolicía sobre ELN Perkins Rocha Eurodiputados superaron restricciones del régimen para visitar a Perkins Rocha: "A pesar de los obstáculos y la arbitrariedad, pudieron ingresar" Régimen de Venezuela "Se repiten los crímenes, en estos términos no puede haber una transición a la democracia": Héctor Schamis sobre Venezuela Compartir en: