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Habla el ciudadano que le dijo a Petro “firmes por la patria” en un vuelo: “no hace ni la fila”

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
En exclusiva, NTN24 conversó con Jorge Felipe Lastra, el ciudadano colombiano que, a bordo de un vuelo de Aeroméxico, se encontró a Gustavo Petro, a quien le dijo “Firmes por la patria”, un hecho que calificó como el sentir de los colombianos en la actualidad. "Fue una reacción totalmente espontánea", declaró Lastra. Asimismo, el también asesor empresarial explicó que su reacción surgió al observar el comportamiento del expresidente para abordar la aeronave: El hombre no hace ni la fila. Llega y se mete colándose. Segundo, tenía una actitud como déspota", relató.

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