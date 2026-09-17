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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Ecuador

Incendio "provocado" consume seis hectáreas de bosque en la capital de Ecuador

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Incendios / FOTO: AFP
Incendios / FOTO: AFP
Las llamas se desataron en una zona arbolada de los sectores La Vicentina e Itchimbía que atraviesa la avenida Velasco Ibarra, altamente transitada.

Al menos seis hectáreas de un bosque ubicado en el centro de Quito fueron consumidas el miércoles por un incendio que las autoridades consideran que fue "provocado", informó el alcalde de la capital ecuatoriana, Pabel Muñoz.

Las llamas se desataron hacia las 17H40 locales (22H40 GMT) en una zona arbolada de los sectores La Vicentina e Itchimbía que atraviesa la avenida Velasco Ibarra, altamente transitada.

Cerca del área hay además una estación de gasolina y el fuego se acerca peligrosamente a viviendas que rodean el lugar, ya afectado por otro fuego el fin de semana.

"Lo que nos preocupa es que este es un incendio provocado", dijo Muñoz a periodistas al explicar que la conflagración se extendió en cuestión de 15 minutos.

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Según el funcionario, una persona fue capturada cuando salía de la zona afectada cargando papel periódico y fósforos.

El área quemada "llega a casi seis hectáreas (...). En proporción no es tan grande; sin embargo, la zona es sensible", señaló el alcalde.

Transeúntes caminaban por el lugar con mascarillas para protegerse, constató la AFP. Las lenguas de fuego eran visibles desde otros puntos de la ciudad.

"Todo el barrio estaba casi lleno de humo", eso "te seca la garganta y te sientes mal", dijo Dana Vargas, una residente de 24 años.

Por el momento, las autoridades no reportan fallecidos ni infraestructuras dañadas, aunque han atendido a al menos 14 personas por problemas respiratorios.

Entre junio y septiembre, se han registrado cerca de 200 incendios forestales que han destruido unas 1.200 hectáreas de bosque en Quito.

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