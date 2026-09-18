"El 'GOAT' lo merece"; "Esto no tiene sentido": opiniones divididas en redes sociales por estatua de Messi en Maracaibo, Venezuela

Recientemente, la Alcaldía de Maracaibo inauguró una estatua del astro argentino Lionel Messi. La obra de tres metros de altura está ubicada en el icónico parque Vereda del Lago (Maracaibo, estado Zulia).

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La escultura, de color dorado, captura la clásica celebración del astro argentino con los brazos en alto señalando al cielo.

Esta estatua, creada por el reconocido artista plástico venezolano Josué Benjamín Figueroa, ha despertado todo tipo de comentario en redes sociales.

Opiniones divididas:

Algunos usuarios de la red social Instagram ven con beneplácito que se instalara una estatua del campeón del mundo en Maracaibo.

"Tomaron la mejor decisión del mundo, están homenajeando al más grande de la historia del fútbol", dijo un navegador de internet en la plataforma Instagram.

El GOAT lo merece. "Aquí en el Zulia adoramos a la pulga; me parece una buena iniciativa, aparte de que le da elegancia a la Vereda del Lago", acotó otro usuario.

"Estamos claros en algo, Messi dio más alegría a Venezuela que la propia selección nacional (Vinotinto)", añadió otro usuario.

Por su parte, otros lanzaron comentarios negativos acerca de la escultura. "Cuánto pastelero hay en Maracaibo, tanto jugador venezolano, y optamos por alguien de afuera", manifestó un usuario, también en Instagram.

"Esto no tiene sentido, tenemos una cantidad de deportistas que nos han llevado a la gloria y prefieren a Messi", consideró otro usuario.

Según trasciende, la estatua de Messi hace parte de una iniciativa solidaria para recaudar fondos y ayudar a las personas afectadas por los sismos en La Guaira y Caracas.