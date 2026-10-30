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Este sería el género en el que incursionó Jhonny Rivera: es muy diferente al que lo ha caracterizado

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Jhonny Rivera - Cortesía
Jhonny Rivera - Cortesía
El cantante colombiano sorprendió con una colaboración junto a Nanpa Básico en la que se acercó al rap, un género distinto al que ha marcado su trayectoria musical.

Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores con una nueva propuesta musical en la que se alejó, por un momento, de los sonidos que han caracterizado su carrera. El cantante colombiano se unió al rapero Nanpa Básico para presentar ‘Perdóname’, una colaboración que combina la música popular con el rap y que representa un encuentro entre dos estilos musicales diferentes.

La canción, que fue estrenada en octubre de 2026 y ya se encuentra disponible en las plataformas digitales, llamó la atención por la participación de ambos artistas, especialmente por la incursión de Rivera en una propuesta que incorpora elementos del rap, género con el que no suele asociarse su repertorio.

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Con más de tres décadas de trayectoria, Jhonny Rivera se ha consolidado como uno de los exponentes de la música popular colombiana. Durante su carrera ha construido un repertorio marcado por las historias de amor, despecho y desamor, por lo que esta colaboración representa una exploración musical diferente, sin que ello signifique que haya abandonado el género que lo ha acompañado durante años.

Por su parte, Nanpa Básico aporta su identidad dentro del rap. De acuerdo con la información entregada sobre el lanzamiento, el artista estuvo a cargo de la letra de ‘Perdóname’, cuya historia gira alrededor de una persona que reconoce sus errores cuando ya perdió a quien tenía a su lado.

¿De qué trata ‘Perdóname’, la canción de Jhonny Rivera y Nanpa Básico?

La letra aborda la infidelidad, las mentiras y el arrepentimiento de alguien que no supo valorar a su pareja cuando todavía estaba presente. Una de las frases que resume la historia es: “Cuando te tuve cerca no te valoré”, una declaración que refleja el sentimiento de quien quisiera regresar el tiempo para evitar las decisiones que terminaron con su relación.

En la presentación del tema, Jhonny Rivera también explicó que la inspiración detrás de la canción le pareció muy bonita y habló del perdón como una expresión profunda de amor y bondad, tanto para quien reconoce sus equivocaciones como para quien decide recibir una disculpa.

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La colaboración también tiene una historia previa a su lanzamiento. Según contó el cantante, su relación con Nanpa Básico comenzó por un amigo en común y, posteriormente, se dio la oportunidad de compartir un espacio que terminó convirtiéndose en un proyecto musical.

De esta manera, ‘Perdóname’ reúne dos generaciones y propuestas musicales que encuentran un punto de conexión en las historias sentimentales. Para Jhonny Rivera, el acercamiento al rap supone una faceta diferente de su carrera, mientras que Nanpa Básico lleva su estilo a una canción que también encuentra espacio en el universo de la música popular.

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