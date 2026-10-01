Ataque con arma blanca en escuela de México deja una persona muerta y tres heridas

Dos jóvenes de 18 años atacaron una escuela en México, donde mataron a la subdirectora e hirieron a otras tres personas empleando armas blancas y presuntamente algún tipo de explosivo, informó este jueves el fiscal local.

Los agresores son dos exalumnos de la escuela, localizada en la norteña ciudad de Torreón, estado de Coahuila.

"Evidentemente es una agresión brutal", dijo a periodistas el fiscal estatal, Federico Fernández, quien descartó "por ahora" el uso de armas de fuego.

Ante el incidente, las autoridades se desplazaron al lugar mientras los alumnos permanecían resguardados al interior de la escuela.

Según varios reportes, alrededor de la zona se escucharon varias detonaciones, se ha hablado de petardos y bombas molotov.

En varios videos que rondan las redes sociales, se observa a los estudiantes visiblemente afectados mientras intentaban esconderse.

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Mientras tanto, las autoridades establecieron el perímetro y atendieron a los alumnos y maestros afectados.

Según los reportes preliminares, entre los heridos hay un menor de edad que fue encontrado en uno de los baños de la escuela secundaria y posteriormente evacuado del lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

El adolescente presentaba lesiones visibles en el rostro, la cabeza y uno de sus brazos. Tras recibir atención inicial en el sitio, fue trasladado a un centro asistencial para continuar con la valoración médica.

A través de sus redes sociales, el Gabinete de Seguridad informó que mantiene coordinación con las autoridades de Coahuila para esclarecer los hechos registrados en la Secundaria número 13, ubicada en el ejido La Unión, en el municipio de Torreón, así como para apoyar las investigaciones correspondientes.

En su pronunciamiento, el organismo lamentó el fallecimiento de la subdirectora del plantel y expresó sus condolencias a sus familiares, además de manifestar su solidaridad con la comunidad educativa.

“Las instituciones federales mantienen coordinación con las autoridades estatales y municipales para dar seguimiento al caso”, concluyó.