Vehículo perdió el control y terminó estrellándose contra la tienda de una estación de servicio en el estado Anzoátegui, Venezuela

Un vehículo perdió el control y terminó impactando contra la tienda de conveniencia '365', ubicada dentro de una estación de servicio en la zona norte del estado Anzoátegui, Venezuela.

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El accidente ocurrió durante la tarde del martes 15 de septiembre, poco después de las 6:00 p. m., cerca del elevado de Puerto La Cruz.

Según reportes preliminares, el vehículo, marca Chevrolet, modelo Malibú, arrolló primero a varios motorizados que se encontraban en la estación de servicio para abastecerse de combustible y posteriormente se estrelló contra el establecimiento comercial.

El hecho dejó al menos dos personas lesionadas. Uno de los heridos habría quedado atrapado y fue arrastrado por el automóvil tras el impacto.

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Ante la emergencia, varias personas que se encontraban en el lugar se organizaron para levantar el vehículo y liberar al afectado, quien posteriormente fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

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Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han establecido las causas del suceso registrado en el oriente de Venezuela.

En Venezuela, vale añadir, se registran un promedio de más de 300 accidentes de tránsito al mes, según los reportes del Observatorio de Seguridad Vial (OSV), siendo las motocicletas las protagonistas de cerca del 60 % de las víctimas fatales y lesiones.