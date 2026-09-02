"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende": protestas tras crisis migratoria sacuden a España y la policía realiza una intervención frente al Congreso

Miles de personas han salido este miércoles a las calles de diferentes ciudades de España para respaldar a Ceuta y reclamar respuestas debido a la crisis migratoria por la que pasa la ciudad autónoma , en una jornada que ha tenido enfrentamientos frente al Congreso de los Diputados en Madrid y la intervención de la Policía.

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Las concentraciones han sido convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día de Ceuta. Lo anterior bajo el argumento de mostrar solidaridad con los habitantes de la ciudad y exigir que recupere la normalidad tras la entrada masiva de migrantes que se registró a finales de julio. La federación ha defendido que se trataba de movilizaciones al margen de los partidos políticos.

La convocatoria llegó a numerosos municipios de España. En Madrid, cerca de 50.000 personas participaron en la concentración, según las cifras recogidas por medios españoles, así como otras movilizaciones multitudinarias se registraron en Málaga, Valencia, Zaragoza y Valladolid, además de otras ciudades.

En Ceuta, miles de personas han recorrido las calles de la ciudad bajo el lema “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”. La manifestación comenzó en el Patio de Armas de las Murallas Reales y finalizó frente al Palacio Autonómico, lugar en el que representantes de las cuatro comunidades religiosas de la ciudad cristiana, musulmana, hindú y hebrea tuvieron acto de presencia en la lectura del manifiesto “Ceuta somos todos”.

El episodio con mayor tensión sucedió en Madrid. Luego de la concentración que se celebró frente al Congreso, grupos de manifestantes tuvieron un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional, que usaron material antidisturbios para dispersarlos luego del lanzamiento de objetos en contra de los policías.

Según EFE, de igual forma se provocaron incidentes con periodistas en la concentración y algunos grupos se desplazaron hacia las calles cercanas a la Cámara Baja. La Policía actuó también después de que se hubieran registrado agresiones hacia periodistas de La Sexta y TVE.

El saldo que se conoce hasta el momento es de cuatro personas detenidas y cuatro policías heridos debido a los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso. La Policía utilizó gases lacrimógenos y pelotas de goma para dispersar a los grupos que seguían en la zona.

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La jornada además ha sido marcada por consignas en contra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por mensajes que tienen relación con la política migratoria. En Madrid se escucharon gritos como “Sánchez, traidor, dimisión”, como también consignas en contra de los migrantes y mensajes de carácter racista, según EFE.

La movilización sucede en poco más de un mes tras la entrada masiva que se registró en la frontera de Ceuta. Un informe policial conocido este miércoles menciona entre 70.000 y 80.000 las personas que llegaron procedentes de Marruecos en las distintas oleadas del 30 y 31 de julio.