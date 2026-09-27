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Domingo, 27 de septiembre de 2026
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Venezuela

Los venezolanos Moreno y Arráez se disputan la corona de bateo de la MLB en un final de infarto en Estados Unidos

septiembre 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Campo de béisbol de la MLB / Choque del pelotero venezolano Luis Arráez - Fotos: EFE / X
Campo de béisbol de la MLB / Choque del pelotero venezolano Luis Arráez - Fotos: EFE / X
Los venezolanos llegan separados por tan solo tres diezmilésimas de promedio, al tiempo que los dos afrontan el cierre de temporada con problemas físicos.

La corona de bateo de la Liga Nacional va a tener un desenlace exclusivamente venezolano. Gabriel Moreno y Luis Arráez llegan al último día de la temporada regular separados por una distancia mínima, en una carrera que se podría definir en los últimos turnos de este domingo.

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Moreno, receptor de los Diamondbacks de Arizona, tiene el primer lugar con un promedio oficial de .311, mientras Arráez, segunda base de los Phillies de Filadelfia, aparece con .310. No obstante, al llevar las cifras a las diezmilésimas, la distancia es aún más estrecha: .3107 para Moreno frente a .3104 para Arráez.

El desenlace estará condicionado igualmente por las lesiones. Arráez sufrió un esguince en el tobillo izquierdo y ha quedado fuera de la alineación en los últimos juegos. Su manager, Don Mattingly, no descartó usado en el último partido de la campaña, pero el venezolano llegaría al compromiso con una lesión que lomita su participación.

Moreno tampoco llega sano por completo. El venezolano ha sufrido una molestia en la corva izquierda en el encuentro del viernes ante San Diego y ha sido retirado en la séptima entrada. No obstante, los Diamondbacks lo usaron el sábado y el receptor respondió con un hit impulsor que le dejó mantener el liderato.

La situación transforma el último juego en una situación particular. Si Moreno logra sostener su promedio, conseguirá por primera vez el título de bateo de las Grandes Ligas. Para Arráez, en cambio, la misión es tratar de recuperar una corona que ganó en las tres últimas temporadas en las que obtuvo el premio.

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El venezolano de los Phillies busca, de igual forma, una marca histórica. Arráez ya se convirtió en 2024 en el primer jugador de la Era Moderna en lograr títulos de bateo con tres equipos distintos: Minnesota en 2022, Miami en 2023 y San Diego en 2024. Ahora trata de convertirse en el primero en conseguirlo con cuatro organizaciones distintas, luego de su llegada a Filadelfia.

Moreno, por otra parte, está a las puertas de ser el primer receptor de la Liga Nacional en ganar un título de bateo desde Buster Posey en 2012. Si puede sostener el primer puesto, igualmente se añadiría a una lista muy disminuida de receptores que obtuvieron la corona desde 1961.

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