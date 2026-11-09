NTN24
Lunes, 09 de noviembre de 2026
Lunes, 09 de noviembre de 2026
Precio del dólar

El dólar y el euro en Venezuela están por las nubes: así cotizan este lunes 9 de noviembre

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Una mujer muestra billetes de dólar y bolívares en Caracas (Venezuela) - Foto de archivo: EFE
Una mujer muestra billetes de dólar y bolívares en Caracas (Venezuela) - Foto de archivo: EFE
La tasa BCV es el tipo de cambio oficial de las divisas (como el dólar y el euro) frente al bolívar venezolano, publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela.

Este lunes 9 de noviembre, el dólar en Venezuela cotiza en 897,53 bolívares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Por su parte, el precio del euro es de 1.001,18 bolívares.

o

Hasta la fecha, el bolívar (moneda venezolana) sigue depreciándose de forma sostenida frente a las comentadas divisas.

Las estimaciones de los analistas financieros sitúan el precio del dólar oficial del BCV entre 800 y 1.100 bolívares para diciembre de 2026, dependiendo de la presión fiscal y el flujo de ingresos petroleros.

o

La tasa BCV es el tipo de cambio oficial de las divisas (como el dólar y el euro) frente al bolívar venezolano, publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela.

Este valor es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de la banca nacional, la cual controla el régimen venezolano, actualmente en cabeza de Delcy Rodríguez.

Dicha situación golpea directamente el bolsillo de quienes reciben ingresos fijos en moneda nacional.

o

Ante ciclos históricos de alta inflación, tanto ciudadanos como comerciantes buscan resguardar sus ganancias y ahorros adquiriendo dólares y euros.

Sin embargo, el aumento constante del precio del dólar y del euro frente al bolívar impacta de forma negativa en el poder adquisitivo del grueso de la población venezolana.

Temas relacionados:

Precio del dólar

Precio del dólar en Venezuela

Euro

BCV

Tasa del BCV

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Condenas en firme para reclutadores de menores con Ley de Sometimiento de De la Espriella: así serán tratados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Admisión de que el país está en bancarrota”: analista tras anuncio desde Irán sobre conflicto con EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Una explosión controlada: Fiscalía de Paraguay estudia detonar la bóveda secreta de Santiago Peña

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Así son los exigentes ejercicios militares conjuntos entre Colombia y Estados Unidos, en Tolemaida

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Stephen Miller, el hombre que le declaró la guerra al Tren de Aragua, ahora es mano derecha de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Otro escándalo salpica a Petro: capturan a funcionario de inteligencia por presunto hackeo electoral

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Santiago Peña, presidente de Paraguay
Santiago Peña

Así es la bóveda oculta hallada en la casa del capturado expresidente de Paraguay, Santiago Peña

Presos políticos en Venezuela

45 días de huelga: médico venezolano pide casa por cárcel para cuidar a su padre con cáncer terminal

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: EFE
Hackers

Otro escándalo salpica a Petro: capturan a funcionario de inteligencia por presunto hackeo electoral

Harold Martínez - Captura video de supervivencia
Colombia

Dramático llamado de madre de policía secuestrado en Colombia: "Te amo, hijo, aguanta un poquito más"

María Corina Machado a las afueras del Rodeo I-Foto: EFE
María Corina Machado

“La visita de María Corina fue como una bocanada de aire y de esperanza”: familiar de preso político

Más de Economía

Ver más
Euro y dólar (billetes) - Fotos de referencia: Pexels
Precio del dólar

El dólar y el euro mantienen su tendencia al alza en Venezuela: así cotizan este lunes 19 de octubre, según el BCV

Empresas expropiadas por la dictadura venezolana - Fotos de referencia: X
Conindustria

La Confederación Venezolana de Industriales propone devolver empresas expropiadas para reactivar la producción nacional

Una mujer de la tercera edad muestra el billete de un dólar y bolívares en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Precio del dólar

¿Cuánto ha subido el dólar en Venezuela desde enero hasta octubre de este año?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Huracán Trudy-Foto captura de pantalla de X @CNPC_MX
Huracán Trudy

Embajada de EE. UU en México emite alerta meteorológica ante la aproximación del huracán Trudy a la costa del Pacifico

Cuarruajes en Central Park, Nueva York - Foto: EFE
Nueva York

Nueva York vota a favor de prohibir los carruajes de caballos en Central Park: trabajadores anunciaron demanda

Departamento de Estado de EEUU se encuentra al tanto del caso de Verónica Alcocer - Fotos: EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

“Estamos al tanto de los reportes que señalan a Verónica Alcocer”: Departamento de Estado de EEUU

El contraste entre el régimen y María Corina Machado-Foto: Archivo
María Corina Machado

Contraste: Mientras Machado es rodeada por miles, los dictadores caminan solos ante las cámaras

Rick Scott - Foto: cortesía
Regreso María Corina Machado

El senador republicano Rick Scott jugó un papel decisivo en el regreso de María Corina Machado con llamadas al presidente Donald Trump

Nayib Bukele | Foto: AFP
Pandillas

Militares de Bukele avanzan a zonas de pandillas en Haití y abatieron a cabecilla: ¿las derrotarán?

Foto: AFP
Hollywood

Falleció a los 90 años el legendario actor Walter Koenig, conocido por su papel de Pavel Chekov en "Star Trek"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023