Aventurero británico completa la vuelta al mundo tras 28 años y más de 50.000 kilómetros a pie

El aventurero y exparacaidista británico Karl Bushby completó oficialmente su regreso a la ciudad de Hull tras 28 años de marcha ininterrumpida, con lo cual cumplió la promesa realizada en 1998 de retornar a pie desde el extremo sur de Sudamérica en el marco de la denominada Expedición Goliat.

El viajero arribó a la plaza de la Reina Victoria pasadas las once de la mañana, donde fue recibido por la alcaldesa María Coward, vecinos y familiares, tras cruzar el puente Humber para poner fin a una travesía que abarcó veintinueve países y cuatro continentes sin la utilización de vehículos para avanzar en la ruta establecida.

VEA TAMBIÉN Reino Unido impone 31 nuevas sanciones contra la 'flota fantasma' rusa y responsables de torturas en Ucrania o

Ante la imposibilidad de obtener el permiso para cruzar a través del Eurotúnel, Bushby enfrentó el último gran obstáculo geográfico mediante la natación del Canal de la Mancha en tres etapas, un esfuerzo que acumuló aproximadamente 20 horas dentro del agua.

El 5 de octubre alcanzó la playa de Shakespeare, cerca de Dover, lo que marcó su primer contacto con suelo británico en casi tres décadas. “Se siente bien tener suelo del Reino Unido bajo los pies después de todos estos años”, declaró el aventurero a la cadena ITV.

La ruta inicial siguió una línea hacia el norte desde el extremo austral de Chile. Bushby ascendió por América del Sur y Central, atravesó la peligrosa selva del Darién entre Panamá y Colombia, y continuó su trayecto por Norteamérica hasta llegar al Estrecho de Bering, donde caminó sobre el mar congelado entre Alaska y Rusia antes de ser detenido temporalmente por las autoridades locales.

En 2024 viajó a Kazajistán y, junto a dos nadadores azerbaiyanos, cruzó unos 300 kilómetros del Mar Caspio el lago salado más grande del planeta durante un periodo de 31 días. Cada vez que requirió gestionar documentación oficial, el explorador voló temporalmente a su destino, con la condición inquebrantable de retomar la marcha en el punto exacto de interrupción.

VEA TAMBIÉN Se estrena el video oficial de 'Aventurero en el cielo', el homenaje a Yeison Jiménez tras su muerte o

Tras la recepción oficial en el Ayuntamiento de Hull, Bushby caminó los últimos kilómetros hasta Sutton Park, el barrio de su infancia. Allí lo esperaba su madre, Angela, junto a su hijo Adam y su nieta, para cerrar un ciclo vital en el cual el propio protagonista destacó la magnitud de los vínculos familiares recuperados: “La relación con mi hijo es buena, pero hay mucho que resolver”.