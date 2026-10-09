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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Atentado

Ataque terrorista contra patrulla de la Sijín deja un policía muerto y siete heridos en la vía Panamericana en el Cauca

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Atentado contra una patrulla de la Sijin-Foto: captura de video de X
Atentado contra una patrulla de la Sijin-Foto: captura de video de X
Criminales emboscaron a la unidad policial con explosivos y ráfagas de fusil en el sector de Mi Bohío, en el tramo vial entre Popayán y Timbío.

Un atentado terrorista sacudió la infraestructura vial del suroccidente colombiano tras una emboscada armada contra una unidad de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional.

El ataque se registró en el sector conocido como Mi Bohío, en el tramo de la vía Panamericana que conecta a los municipios de Popayán y Timbío. En ese punto, presuntos integrantes de grupos al margen de la ley detonaron una carga explosiva al paso del vehículo institucional y después accionaron ráfagas de fusil de forma indiscriminada.

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La acción criminal cobró la vida de un uniformado en el lugar de los hechos y provocó heridas de gravedad a siete miembros más de la institución, quienes recibieron traslado inmediato en ambulancias hacia centros asistenciales de la capital caucana para la atención médica de urgencia.

“Condenamos de forma categórica esta cobarde acción criminal que cobró la vida de uno de nuestros hombres e hirió a siete más. Las fuerzas de seguridad despliegan un operativo candado en todo el corredor vial para dar con la captura de los responsables”, señalaron voceros de la comandancia departamental.

Unidades del Ejército Nacional y comandos de operaciones especiales acordonaron la zona del atentado con el fin de asegurar el perímetro, levantar elementos probatorios y descartar la presencia de más artefactos explosivos sobre la carretera internacional.

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La Fuerza Pública mantiene la máxima alerta operativa y refuerza los patrullajes blindados en los corredores estratégicos del país, en consonancia con las órdenes del Gobierno nacional para combatir sin tregua a las organizaciones armadas ilegales.

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