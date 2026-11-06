Exigen sanciones penales tras nuevo caso de envenenamiento de perros en Nueva Esparta, Venezuela

La Alcaldía del municipio Maneiro, en el estado Nueva Esparta (Venezuela), denunció un nuevo caso de envenenamiento de animales comunitarios en la localidad de Los Robles.

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Según las autoridades locales, se trata de un nuevo episodio de este tipo registrado en la isla de Margarita durante lo que va de año.

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De acuerdo con reportes de la prensa regional, "cinco perros fueron víctimas de envenenamiento".

Tres de ellos habrían muerto, mientras que los otros dos lograron sobrevivir y permanecen bajo atención veterinaria.

La denuncia fue encabezada por Virginia Mata, directora de la Oficina de Bienestar Animal de la Alcaldía de Maneiro.

Mata acudió ante la Policía Municipal y el Ministerio Público para solicitar que se investigue lo ocurrido y se determinen las responsabilidades.

Ante la repetición de estos hechos, representantes municipales también pidieron reforzar las investigaciones y promover cambios en la legislación venezolana, entre ellos el artículo 478 del Código Civil.

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El objetivo es que el maltrato y el envenenamiento de animales sean considerados delitos con sanciones penales, en lugar de tratarse únicamente como faltas administrativas.

El Código Penal venezolano, cabe mencionar, sanciona con multas de hasta 100 unidades tributarias a quien cometa crueldades con los animales, los maltrate sin necesidad o los someta a trabajos manifiestamente excesivos.