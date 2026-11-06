NTN24
Viernes, 06 de noviembre de 2026
Viernes, 06 de noviembre de 2026
Envenenamiento

Exigen sanciones penales tras nuevo caso de envenenamiento de perros en Nueva Esparta, Venezuela

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Primer plano de un perro callejero blanco durmiendo sobre la arena - Foto de referencia: Pexels
Primer plano de un perro callejero blanco durmiendo sobre la arena - Foto de referencia: Pexels
De acuerdo con reportes, cinco perros fueron víctimas de envenenamiento.

La Alcaldía del municipio Maneiro, en el estado Nueva Esparta (Venezuela), denunció un nuevo caso de envenenamiento de animales comunitarios en la localidad de Los Robles.

o

Según las autoridades locales, se trata de un nuevo episodio de este tipo registrado en la isla de Margarita durante lo que va de año.

o

De acuerdo con reportes de la prensa regional, "cinco perros fueron víctimas de envenenamiento".

Tres de ellos habrían muerto, mientras que los otros dos lograron sobrevivir y permanecen bajo atención veterinaria.

La denuncia fue encabezada por Virginia Mata, directora de la Oficina de Bienestar Animal de la Alcaldía de Maneiro.

Mata acudió ante la Policía Municipal y el Ministerio Público para solicitar que se investigue lo ocurrido y se determinen las responsabilidades.

Ante la repetición de estos hechos, representantes municipales también pidieron reforzar las investigaciones y promover cambios en la legislación venezolana, entre ellos el artículo 478 del Código Civil.

o

El objetivo es que el maltrato y el envenenamiento de animales sean considerados delitos con sanciones penales, en lugar de tratarse únicamente como faltas administrativas.

El Código Penal venezolano, cabe mencionar, sanciona con multas de hasta 100 unidades tributarias a quien cometa crueldades con los animales, los maltrate sin necesidad o los someta a trabajos manifiestamente excesivos.

Temas relacionados:

Envenenamiento

Perros

Nueva Esparta

Margarita

Reporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Sandra Ramírez declaraba detrás de una pantalla ante la JEP, sus víctimas sí dieron la cara

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Fuertes pruebas contra la dignidad de la magistratura": abogado sobre nuevos señalamientos a Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Indignación: Cambian fiscal que investigaba a Petro por presunto homicidio culposo en caso de Kevin Acosta

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Potente sondeo: Así muestran las encuestas a Marco Rubio ante eventual carrera presidencial de EE. UU.

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Experta sobre posible distanciamiento de Rubio de Trump: “es el niño prodigio de la administración”

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

"Eliminar un cabecilla no significa que un comando del crimen organizado quede desarticulado": experta en seguridad Thaís Armengol

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio | Foto: AFP
Marco Rubio

Experta sobre posible distanciamiento de Rubio de Trump: “es el niño prodigio de la administración”

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel | Foto: EFE
Estados Unidos - Cuba

Aumenta la ofensiva: la nueva y contundente medida del Gobierno Trump contra el régimen cubano

Marco Rubio - Foto: AFP
Marco Rubio

Potente sondeo: Así muestran las encuestas a Marco Rubio ante eventual carrera presidencial de EE. UU.

Abelardo de la Espriella/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Abelardo de la Espriella

Así reaccionó De la Espriella a nuevo escándalo de Petro: "donde uno levanta (…) siempre hay una que otra novia del anterior presidente contratada"

Comunidad LGBTIQ+ | Foto: EFE
Régimen venezolano

Descalificativos: régimen venezolano acusado de usar expresiones homofóbicas contra adversarios

Más de Actualidad

Ver más
Presidente de Francia, Emmanuel Macron-Foto EFE
Emmanuel Macron

“Comentarios estúpidos”: Emmanuel Macron acusa a Donald Trump de manipular las protestas en Francia

Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

El régimen de Irán afirma que tres petroleros se incendiaron tras pasar por el estrecho de Ormuz

Papa León XIV - Foto: EFE
Papa León XIV

Así avanza el estado de salud del papa León XIV: médicos descartan quimioterapia y radioterapia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Presidente de Francia, Emmanuel Macron-Foto EFE
Emmanuel Macron

“Comentarios estúpidos”: Emmanuel Macron acusa a Donald Trump de manipular las protestas en Francia

Casa Blanca | Foto AFP
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

"Trump es aún su presidente": la Casa Blanca publica fotografía del mandatario con provocador gesto tras derrota en Elecciones de Medio Término

Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

El régimen de Irán afirma que tres petroleros se incendiaron tras pasar por el estrecho de Ormuz

Papa León XIV - Foto: EFE
Papa León XIV

Así avanza el estado de salud del papa León XIV: médicos descartan quimioterapia y radioterapia

María Corina Machado, líder de las fuerzas democráticas de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

“Ella ha retomado la reconducción política de su liderazgo”: Viera-Blanco sobre la rueda de prensa de Machado

Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield y la selección Colombia - Foto: AFP
Deportes

Arquero colombiano de Boca Juniors protagonizó curioso gesto contra jugador de River Plate tras su expulsión: así se vivió el Superclásico argentino

Turismo Foto: Avianca
Viaje

Este es el mejor destino para visitar en 2027, según National Geographic, por su riqueza cultural y su destacada oferta gastronómica

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023