NTN24
Miércoles, 04 de noviembre de 2026
Miércoles, 04 de noviembre de 2026
Abelardo de la Espriella

"Los vamos a seguir cazando uno por uno": De la Espriella confirmó captura de cabecilla clave de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Captura de Wilmer Castillo Duarte - Captura de pantalla de redes sociales
Captura de Wilmer Castillo Duarte - Captura de pantalla de redes sociales
El mandatario señaló al capturado de presunta participación en hechos violentos, entre ellos el asesinato de tres personas en el municipio de Florencia y la incineración de una ambulancia en el departamento del Huila.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la captura de Wilmer Castillo Duarte, conocido con el alias de ‘Cristóbal Pérez’ y señalado como uno de los cabecillas de la estructura criminal Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia.

El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Caparrapí, Cundinamarca, en medio de las operaciones de la Fuerza Pública contra las organizaciones armadas ilegales que delinquen en el territorio nacional.

o

La información fue divulgada por el mandatario a través de su cuenta oficial de X, donde destacó el resultado del operativo y aseguró que la detención representa un golpe a la estructura de mando de esta organización criminal, vinculada a la facción disidente de las antiguas Farc que lidera alias ‘Iván Márquez’.

De acuerdo con la información entregada por De la Espriella, Castillo Duarte llevaría aproximadamente nueve años dentro de esta organización y tendría bajo su responsabilidad la coordinación de comisiones armadas y redes de extorsión en los departamentos de Huila y Caquetá.

Asimismo, el mandatario señaló al capturado de presunta participación en hechos violentos, entre ellos el asesinato de tres personas en el municipio de Florencia y la incineración de una ambulancia en el departamento del Huila. Estos señalamientos fueron expuestos por el mandatario en su publicación y deberán ser establecidos dentro de las respectivas investigaciones judiciales.

Cabe resaltar que esta captura adquiere mayor importancia por la estructura a la que, según las autoridades, pertenecería Castillo Duarte. La Teófilo Forero Castro es una de las estructuras asociadas a la Segunda Marquetalia, organización armada disidente de las antiguas Farc bajo el mando de alias ‘Iván Márquez’.

o

Este grupo ha sido objeto de diferentes operaciones de la Fuerza Pública. En septiembre de 2026, el presidente De la Espriella anunció la muerte de alias ‘Robinson Gutiérrez’, señalado como cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, durante un operativo desarrollado en Tello, Huila. En esa misma acción fueron capturados otros tres integrantes de la organización.

La ofensiva también se produce en un contexto de investigaciones judiciales contra los principales mandos de la Segunda Marquetalia. En marzo de 2026, la Fiscalía anunció órdenes de captura contra siete de sus integrantes por su presunta responsabilidad en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Tras anunciar la nueva captura, De la Espriella aseguró que las operaciones contra estas organizaciones continuarán y sostuvo que la estrategia de seguridad estará dirigida a debilitar sus estructuras de mando, afectar sus finanzas y frenar su expansión territorial.

¡A los narcoterroristas los vamos a seguir cazando uno por uno!”, expresó el mandatario, quien reiteró que su administración mantendrá las acciones contra quienes sean señalados de cometer delitos contra la población colombiana.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Captura

Disidencias de las FARC

FARC

Grupos criminales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Voluntad y decisión: Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella, dos gobiernos con apoyo de Estados Unidos contra los criminales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ratifica la irresponsabilidad y arbitrariedad de este régimen”: sociólogo sobre Navidad adelantada en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Primera caída del gobierno de Pedro Sánchez tras trágico accidente ferroviario que dejó 69 muertes

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Operativo contra el ELN en Venezuela responde a presión de EE. UU., según exgobernador de Táchira

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El Pentágono revela imágenes de misteriosa nave china: tiene la capacidad de atacar satélites

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Primeras imágenes: así fue la llegada del nuevo canciller del régimen venezolano, Óliver Blanco, a Madrid

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

"Ni solas, ni abandonadas": el cinismo de Delcy Rodríguez frente a las mujeres en Venezuela

Trump busca mantener fuerte presencia militar en Venezuela - Fotos: EFE/Canva
Donald Trump

Trump busca mantener fuerte presencia militar en Venezuela; negocia con el régimen

Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe Vélez | Fotos: AFP
Gobierno de Colombia

Voluntad y decisión: Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella, dos gobiernos con apoyo de Estados Unidos contra los criminales

Alias Mordisco, cabecilla de las FARC-Foto: EFE
Iván Mordisco

Bajo el mando de 'Mordisco': ellos son los terroristas detrás del cruel atentado en Planadas

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
FARC

¿Bajo amenaza o dominio territorial? Lo que habría detrás de los ataques terroristas de las FARC

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro junto a Cilia Flores - Foto: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores fue acusada junto a Maduro por tortura este jueves pero recibió otro cargo adicional: de esto se trata

Delcy Rodríguez - Foto: EFE.
Transición democrática

Alarmante declaración: Delcy Rodríguez afirma que "vamos a transitar de aquí al 2040"

Olmedo López, Sneyder Pinillla y Abelardo de la Espriella - Fotos: EFE/Captura video de X @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

Traslado de Olmedo y Pinilla a La Picota: “En mi gobierno no hay cárceles VIP” De la Espriella

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jugadores de Estudiantes de la Plata (EFE)
Deportes

Estudiantes de La Plata hace historia en el Maracaná y se clasifica a la final de la Copa Libertadores

Nicolás Maduro junto a Cilia Flores - Foto: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores fue acusada junto a Maduro por tortura este jueves pero recibió otro cargo adicional: de esto se trata

Delcy Rodríguez - Foto: EFE.
Transición democrática

Alarmante declaración: Delcy Rodríguez afirma que "vamos a transitar de aquí al 2040"

Karol G - Foto: EFE - Captura de video
Karol G

El cercano encuentro de Karol G con Young Miko en pleno concierto que genera todo tipo de especulaciones

Despedida de Lionel Messi con la Selección de Argentina - Fotos: EFE
Messi

Gol de despedida: así fue el tanto anotado por Messi antes de 'colgar los botines' con la Selección de Argentina

Olmedo López, Sneyder Pinillla y Abelardo de la Espriella - Fotos: EFE/Captura video de X @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

Traslado de Olmedo y Pinilla a La Picota: “En mi gobierno no hay cárceles VIP” De la Espriella

Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr - Foto: EFE
Al-Nassr

Aplazan partido del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo para el próximo año tras ataques en Arabia Saudita

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023