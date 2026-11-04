"Los vamos a seguir cazando uno por uno": De la Espriella confirmó captura de cabecilla clave de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la captura de Wilmer Castillo Duarte, conocido con el alias de ‘Cristóbal Pérez’ y señalado como uno de los cabecillas de la estructura criminal Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia.

El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Caparrapí, Cundinamarca, en medio de las operaciones de la Fuerza Pública contra las organizaciones armadas ilegales que delinquen en el territorio nacional.

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La información fue divulgada por el mandatario a través de su cuenta oficial de X, donde destacó el resultado del operativo y aseguró que la detención representa un golpe a la estructura de mando de esta organización criminal, vinculada a la facción disidente de las antiguas Farc que lidera alias ‘Iván Márquez’.

De acuerdo con la información entregada por De la Espriella, Castillo Duarte llevaría aproximadamente nueve años dentro de esta organización y tendría bajo su responsabilidad la coordinación de comisiones armadas y redes de extorsión en los departamentos de Huila y Caquetá.

Asimismo, el mandatario señaló al capturado de presunta participación en hechos violentos, entre ellos el asesinato de tres personas en el municipio de Florencia y la incineración de una ambulancia en el departamento del Huila. Estos señalamientos fueron expuestos por el mandatario en su publicación y deberán ser establecidos dentro de las respectivas investigaciones judiciales.

Cabe resaltar que esta captura adquiere mayor importancia por la estructura a la que, según las autoridades, pertenecería Castillo Duarte. La Teófilo Forero Castro es una de las estructuras asociadas a la Segunda Marquetalia, organización armada disidente de las antiguas Farc bajo el mando de alias ‘Iván Márquez’.

Este grupo ha sido objeto de diferentes operaciones de la Fuerza Pública. En septiembre de 2026, el presidente De la Espriella anunció la muerte de alias ‘Robinson Gutiérrez’, señalado como cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, durante un operativo desarrollado en Tello, Huila. En esa misma acción fueron capturados otros tres integrantes de la organización.

La ofensiva también se produce en un contexto de investigaciones judiciales contra los principales mandos de la Segunda Marquetalia. En marzo de 2026, la Fiscalía anunció órdenes de captura contra siete de sus integrantes por su presunta responsabilidad en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Tras anunciar la nueva captura, De la Espriella aseguró que las operaciones contra estas organizaciones continuarán y sostuvo que la estrategia de seguridad estará dirigida a debilitar sus estructuras de mando, afectar sus finanzas y frenar su expansión territorial.

“¡A los narcoterroristas los vamos a seguir cazando uno por uno!”, expresó el mandatario, quien reiteró que su administración mantendrá las acciones contra quienes sean señalados de cometer delitos contra la población colombiana.