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Jueves, 09 de julio de 2026
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Abelardo de la Espriella

"Quienes deben preocuparse son los criminales": experto sobre anuncios de Abelardo de la Espriella contra cabecillas del ELN y disidencias de las FARC

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Iván Carvajal dijo en La Tarde de NTN24 que el nuevo gobierno de Colombia deberá enfrentarse a los resultados de la que llamó "nefasta Paz Total".

Iván Andrés Carvajal Hurtado, experto en seguridad e inteligencia estratégica, dijo en La Tarde de NTN24 que "quienes deben preocuparse son los criminales" luego del anuncio del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, contra las cabecillas del ELN y las disidencias de las FARC.

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"Desafortunadamente los agentes generadores de violencia en Colombia controlan bastos territorios del país (…) ese es el reflejo de la situación real en todo el país (…) a esta situación llegamos con la nefasta Paz Total y esto es lo que realmente tiene que afrontar el nuevo gobierno", dijo Carvajal.

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El experto en seguridad señaló que en los últimos años se ha registrado el desplazamiento forzado de 100.000 personas en el Catatumbo, una región colombiana ubicada en el noreste del departamento de Norte de Santander.

"Ya no es una opinión ni un análisis: es una realidad que se demuestra con cifras, los grupos criminales en Colombia pasaron de 12.000 hombres en armas en 2022, a 24.000 hombres en armas en el 2025, es decir, un incremento del 100% de los hombres en armas", expuso Carvajal.

El experto considera que lo que debe hacer el nuevo Ministerio de Defensa es "apoyarse con los gobiernos aliados internacionales como Estados Unidos, Israel y el Reino Unido para fortalecer el pie de fuerza".

El anuncio de De la Espriella sobre algunas líneas estratégicas sólidas para su estrategia de seguridad es "muy interesante", de acuerdo con el experto. "Tenemos las herramientas, Colombia tiene las herramientas y los diagnósticos", precisó.

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