Sinner, el consuelo del deporte de Italia que no tuvo participación en el Mundial: el tenista ganó su segundo Wimbledon consecutivo

Este domingo, el tenista italiano Jannik Sinner se convirtió en el consuelo del deporte de Italia, que no tuvo participación en el Mundial de Fútbol, luego de ganar su segundo título consecutivo de Wimbledon tras derrotar al alemán Alexander Zverev.

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Sinner, número uno del ranking mundial, se impuso en un ajustado partido por 6-7 (7/9), 7-6 (7/2), 6-3 y 6-4 frente a Zverev, que ostenta el puesto tres del escalafón global.

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Ambos tenistas protagonizaron el reñido duelo ante la mirada de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y dos de sus tres hijos.

Así las cosas, el italiano suma su quinto título de Grand Slam, ya que a sus dos triunfos en Wimbledon (2025 y 2026), se unen otros dos en el Abierto de Australia (2024 y 2025) y uno en el US Open (2024), siendo Roland Garros el único que falta en su palmarés.

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Este triunfo del italiano en el tenis se convierte en el consuelo del deporte de su país que no tuvo participación en el Mundial de Fútbol que actualmente se juega en Norteamérica.

“Lo hicimos de nuevo. Gracias a todos por el amor y apoyo”, escribió Sinner en una publicación en su cuenta de Instagram en la que se ve besando el trofeo tras salir victorioso.

Con su victoria, el deportista italiano se llevó un premio en metálico de 3,6 millones de libras (4,8 millones de dólares), mientras que Zverev 1,8 millones de libras (2,4 millones de dólares) por haber llegado a la final.