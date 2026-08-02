Reportan que al menos 72 personas murieron intentando entrar a Ceuta desde Marruecos

Al menos 72 personas murieron intentando entrar a Ceuta desde Marruecos durante una oleada migratoria sin precedentes en este enclave español del norte de África.

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Según el más reciente reporte, la mayoría de las aproximadamente 60.000 personas que irrumpieron en Ceuta han regresado a Marruecos.

"El último dato que tenemos es 72", dijo a los periodistas el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, al ser preguntado por el número de fallecidos.

La policía y las tropas españolas patrullaron las calles de Ceuta este domingo mientras el enclave volvía a la normalidad tras la repentina afluencia de migrantes.

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Solo pequeños grupos de migrantes seguían deambulando después de que la mayoría de quienes cruzaron la pequeña valla fronteriza regresaran voluntariamente a Marruecos en 48 horas.

La ciudad autónoma española de Ceuta, en el norte de África, se encuentra en máxima alerta debido a una crisis migratoria y humanitaria sin precedentes, provocada por la entrada irregular de miles de personas procedentes de Marruecos.

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Las autoridades españolas consideran la situación una "violación de la integridad territorial" y han declarado la emergencia humanitaria ante el colapso absoluto de sus servicios básicos.