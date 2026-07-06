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Lunes, 06 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

En medio de cuestionamiento por la pobre respuesta del régimen ante la tragedia, Delcy Rodríguez promete viviendas para fin de año para los damnificados por el terremoto

julio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez - EFE
Delcy Rodríguez - EFE
El régimen de Delcy Rodríguez enfreta fuertes críticas por inacción ante la tragedia.

Este lunes, la jefa encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, afirmó que el ministerio de Vivienda y Hábitat está elaborando proyectos en el menor tiempo para atender la situación y agregó “que hay miles de soluciones antes que finalice el año”.

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No detalló si se refiere a campamentos, refugios o viviendas definitivas para las familias damnificadas. Según el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, el proyecto está valorado en $6.700 millones de dólares.

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Pero por su parte, la consultora venezolana Ecoanalítica dijo que se acerca a $8.000 millones, un 7% del PIB, y apuntó que la reconstrucción requerirá el doble.

“Un esfuerzo financiero que exige esquemas de gestión inéditos, eficientes y transparentes”, contó la firma.

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Venezuela en líneas generales no tiene la facilidad fiscal y financiera para hacer frente a las necesidades de la reconstrucción y tiene que darse un acuerdo donde participe el gobierno, la comunidad internacional, junto con el sector privado para realizar este plan y se pueda desarrollar.

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