Atención: Trump pidió a Delcy Rodríguez elecciones en Venezuela ¿Cuál sería la fecha que contemplan?

Según el portal informativo Axios el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, que tienen que haber elecciones presidenciales en Venezuela. Para hablar sobre este tema, Diego Scharifker, analista en Washington; y Carlos Egaña, activista defensor de los derechos humanos, conversaron con el programa Club de Prensa de NTN24.