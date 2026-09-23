Juez emite orden que prohíbe la divulgación de pruebas y evidencias del caso Maduro y Cilia Flores

Nuevas restricciones judiciales en el caso Nicolás Maduro y Cilia Flores. El juez federal Alvin K. Hellerstein aprobó una solicitud del gobierno de Estados Unidos que establece estrictos controles sobre el acceso, manejo y divulgación de la evidencia clave en el proceso de narcoterrorismo. Si bien el magistrado aseguró que la Fiscalía debe entregar "material exculpatorio y de impugnación", también reconoce que la divulgación podría afectar la privacidad de las personas, perjudicar investigaciones a sujetos no acusadas aún o generar publicidad que perjudique al caso, por ende, la orden del juez prohíbe que las pruebas sean entregadas a personas diferentes a los abogados.