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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Juez emite orden que prohíbe la divulgación de pruebas y evidencias del caso Maduro y Cilia Flores

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Nuevas restricciones judiciales en el caso Nicolás Maduro y Cilia Flores. El juez federal Alvin K. Hellerstein aprobó una solicitud del gobierno de Estados Unidos que establece estrictos controles sobre el acceso, manejo y divulgación de la evidencia clave en el proceso de narcoterrorismo. Si bien el magistrado aseguró que la Fiscalía debe entregar "material exculpatorio y de impugnación", también reconoce que la divulgación podría afectar la privacidad de las personas, perjudicar investigaciones a sujetos no acusadas aún o generar publicidad que perjudique al caso, por ende, la orden del juez prohíbe que las pruebas sean entregadas a personas diferentes a los abogados.

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