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Encuentro Trump-Rodríguez: así fue el controversial gesto de la jefe chavista al lado del presidente de EE. UU.

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
El martes 22 de septiembre se llevó a cabo el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva York. Según el secretario de Estado, Marco Rubio, se trató de una encuentro "breve pero importante" en el que ambos abordaron temas importantes para Venezuela como la transición y la devastación por los terremotos. Las imágenes de la breve reunión en territorio estadounidense, que se dio en el marco de la 81.º Asamblea General de las Naciones Unidas, fueron divulgadas por Rodríguez en sus redes sociales donde se vio realizando un controversial gesto.

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