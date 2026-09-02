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Marco Rubio

Marco Rubio anuncia nueva ronda de conversaciones entre el régimen y la oposición venezolana: "Tendrá lugar en unos 10 días"

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos - Foto: EFE
Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos - Foto: EFE
En cuanto a la transición política en el país suramericano, Rubio señaló que "no tomará tanto tiempo como en Europa del Este".

Este miércoles 2 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que una nueva etapa de las conversaciones entre el régimen de Venezuela y la AN 2015 se desarrollará dentro de unos 10 días.

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"La próxima fase de estas conversaciones de transición, facilitadas por nosotros, tendrá lugar en unos 10 días", indicó Rubio.

En declaraciones a la emisora de Fox News, el jefe de la diplomacia de la Unión Americana explicó que Washington continúa facilitando los contactos entre el "gobierno interino venezolano" y sectores de la oposición.

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En cuanto a la transición política en el país suramericano, Rubio señaló que "no tomará tanto tiempo como en Europa del Este".

En ese sentido, acotó: "Aquí podemos lograrlo más rápido. Estamos trabajando en ello sin descanso".

Además, reiteró que la celebración de elecciones libres es el objetivo final de la transición, aunque señaló que antes deben concretarse otros pasos.

Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

Las conversaciones comenzaron tras gestiones directas entre la presidente del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, y el jefe del Legislativo del régimen, Jorge Rodríguez, con el objetivo de buscar "acuerdos y vías hacia la transición política".

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Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos. Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.

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