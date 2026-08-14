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Viernes, 14 de agosto de 2026
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España

Autoridades de Granada, España, brindan primer informe tras fuerte terremoto de 5,2

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Marifran Carazo, alcaldesa de Granada - Foto: EFE
Marifran Carazo, alcaldesa de Granada - Foto: EFE
España se vio sacudida por un fuerte terremoto de 5,2 que generó temor entre los ciudadanos en plena madrugada de este sábado.

El movimiento telúrico tuvo como epicentro la provincia de Granada, al sur de España, exactamente a 1 kilómetro al suroeste del municipio de Otura.

Marifran Carazo, alcaldesa de Granada, brindó el primer informe sobre las afectaciones que generó el movimiento telúrico en su región.

Carazo aseguró que hasta el momento no se han registrado daños considerables ni tampoco víctimas graves del terremoto.

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En ese sentido, aseguró que las autoridades se encuentran evaluando daños con desprendimiento de algunas fachadas en edificios.

“No se han reportado daños personales ni graves daños estructurales generalizados. Se evalúan daños puntuales y especialmente en edificios vulnerables”, indicó.

Más temprano, señaló que tanto la Policía como los Bomberos se encontraban desplazados en las zonas para evaluar la situación.

Se han registrado desprendimientos estructurales en varias partes de Granada, por lo que los bomberos se han desplegado para analizar las consecuencias del sismo.

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La Iglesia de la Magdalena es una de las infraestructuras afectadas en su fachada.

En otra imagen se observan escombros sobre un auto que se encuentra parqueado al lado de una edificación residencial.

Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportó una magnitud de 5,2 y el epicentro a 1 kilómetro al suroeste del municipio de Otura, en la provincia de Granada.

A su vez, el Instituto Geográfico Nacional de España informó que la magnitud del movimiento telúrico fue de al menos 5 y que se registró a la 1:04 de la madrugada de este sábado.

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