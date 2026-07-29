"Terminaron asustados después de la captura de Maduro": analista sobre reforma en Nicaragua

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega, inició este martes el trámite de una reforma constitucional que amplía el periodo presidencial de cinco a siete años renovables, consolida la reelección indefinida y excluye definitivamente a la oposición de cualquier proceso electoral. El analista político Miguel Mendoza, condenado a nueve años de prisión por la dictadura y actualmente en el exilio, interpretó la medida como un intento de "maquillar" las declaraciones anteriores de Ortega sobre las elecciones. "La principal apuesta del régimen es sobrevivir a la era de Donald Trump", explicó Mendoza.