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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Daniel Ortega

"Terminaron asustados después de la captura de Maduro": analista sobre reforma en Nicaragua

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega, inició este martes el trámite de una reforma constitucional que amplía el periodo presidencial de cinco a siete años renovables, consolida la reelección indefinida y excluye definitivamente a la oposición de cualquier proceso electoral. El analista político Miguel Mendoza, condenado a nueve años de prisión por la dictadura y actualmente en el exilio, interpretó la medida como un intento de "maquillar" las declaraciones anteriores de Ortega sobre las elecciones. "La principal apuesta del régimen es sobrevivir a la era de Donald Trump", explicó Mendoza.

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