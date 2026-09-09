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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Selección Colombia

Arquero de la selección Colombia rompió un récord con su club: está a muy poco de hacer historia en el fútbol de ese país

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Entrenamiento de la Selección Colombia - EFE
Entrenamiento de la Selección Colombia - EFE
El arquero colombiano fue protagonista en el empate 1-1 entre Atlas y Atlante, luego de detenerle un penalti a Jhojan Julio.

Camilo Vargas continúa haciendo historia en el fútbol mexicano. El arquero colombiano volvió a ser protagonista con Atlas luego de atajarle un penalti a Jhojan Julio en el empate 1-1 ante Atlante, por la séptima jornada del Apertura 2026 de la Liga MX.

La intervención llegó en el primer tiempo, cuando Atlante tuvo la posibilidad de igualar el compromiso desde el punto penal. Sin embargo, Vargas respondió y evitó que su equipo recibiera el segundo tanto. Con esta atajada, el guardameta llegó a 20 penaltis detenidos en la Liga MX, sin contar las tandas de penaltis.

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El registro adquiere mayor relevancia por la trayectoria que ha construido el colombiano desde su llegada a Atlas en 2019. Vargas se convirtió rápidamente en una de las piezas importantes del equipo y fue fundamental en el histórico bicampeonato conseguido por los Rojinegros en el Apertura 2021 y el Clausura 2022. También conquistó con el club el Campeón de Campeones.

Además, su rendimiento desde los once metros lo ha llevado a establecer una marca que lo distingue entre los arqueros extranjeros que han pasado por el fútbol mexicano. Atlas destacó en mayo que Vargas es el extranjero con más penaltis atajados en la historia de la Liga MX.

La última intervención llegó apenas unas semanas después de otra actuación destacada. El pasado 16 de agosto, Vargas le atajó un penalti al argentino Juan Brunetta en la victoria 2-1 de Atlas sobre Tigres. En ese momento, había alcanzado los 18 penaltis detenidos con el conjunto rojinegro.

Ahora, con los dos cobros adicionales que ha detenido desde entonces, el colombiano ya suma 20 penaltis atajados y mantiene una ventaja considerable frente a otros guardametas con amplia trayectoria en la Liga MX.

Según el registro entregado en las estadísticas que acompañan esta clasificación, Vargas también presenta una efectividad cercana al 34 %, lo que significa que ha detenido aproximadamente uno de cada tres penaltis que ha enfrentado durante este periodo. En esa clasificación aparece por delante de porteros como Alfredo Saldívar, Nahuel Guzmán, Rodolfo Cota y Jesús Corona.

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Cabe resaltar que el momento que atraviesa Vargas también refuerza el peso que tiene dentro de Atlas. El colombiano renovó su vínculo con el club en mayo de 2026 y continuará defendiendo el arco rojinegro, después de más de siete años desde su llegada al fútbol mexicano.

Asimismo, con 20 penaltis atajados, Camilo Vargas continúa acercándose a una de las marcas históricas de la Liga MX. Algunas fuentes sitúan en 25 el registro de penaltis detenidos durante la carrera de referentes como Oswaldo Sánchez y José de Jesús Corona. De mantenerse su rendimiento, el arquero colombiano necesita cinco intervenciones más para igualar esa cifra y seis para superarla.

Finalmente, a sus 37 años, Vargas sigue ampliando un legado que comenzó en 2019 y que ya lo tiene entre los porteros más destacados de la historia reciente del fútbol mexicano, especialmente cuando el rival se para frente al punto penal.

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