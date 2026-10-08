Bombardeo ruso contra autobuses deja al menos 30 muertos en este de Ucrania

Un bombardeo ruso contra dos autobuses mató este jueves al menos 30 personas en la ciudad de Kramatorsk, cerca de la línea del frente en el este de Ucrania, según un balance inicial de las autoridades locales.

El ataque ocurre un día después de que cinco niños estuvieron entre las 22 personas muertas cuando un misil ruso alcanzó un edificio de apartamentos en Priluki, en la región norteña de Cherníhov.

"Hasta ahora, el saldo mortal del ataque de esta mañana contra los autobuses subió a 30 (y) 18 personas resultaron heridas", indicó el despacho del fiscal regional.

Fotos divulgadas por las autoridades locales mostraron la carrocería metálica de los vehículos quemados, con imágenes difuminadas de los cuerpos y escombros esparcidos por la carretera.

La policía indicó que los autobuses fueron alcanzados por una bomba planeadora. "Los rusos están atacando deliberadamente a civiles", reclamó el gobernador de la región oriental de Donetsk, Vadim Filashkin, quien acusó a Moscú de violar "toda regla de guerra y norma del derecho internacional humanitario".

El Consejo de la Ciudad de Kramatorsk lo calificó como "otro crimen horroroso cometido por el ejército ruso contra la población civil".

"Una vez más, los rusos atacaron una localidad donde no hay absolutamente ningún objetivo militar", agregó.

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Kromatorsk, que tenía 150.000 habitantes antes de la guerra, es una de las ciudades importantes que Rusia no ha capturado en Donetsk, una región que Moscú considera como parte de su territorio.

El creciente número de víctimas civiles ha generado preocupación internacional, en momentos que los dos bandos atacan y matan a civiles de forma deliberada.

La ONU ha verificado más de 17.000 civiles muertos a lo largo de la guerra, iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa del país vecino. El organismo mundial advirtió que la cifra real es muy superior.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó la semana pasada que su par ruso, Vladimir Putin, avaló los ataques masivos contra áreas civiles.

La capital ucraniana Kiev ha enfrentado cada vez más ataques rusos. El miércoles enfrentó una andanada de misiles balísticos y de crucero, así como drones de alta velocidad.