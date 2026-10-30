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Viernes, 30 de octubre de 2026
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Colombia

JD Vance, el general Dan Caine y Pete Hegseth: los altos mandos de EE. UU. que visitarán Colombia en una alianza diplomática y de seguridad

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
JD Vance_ general Dan Caine_ Pete Hegseth- Fotos EFE
JD Vance_ general Dan Caine_ Pete Hegseth- Fotos EFE
En medio de una ofensiva diplomática y militar de Washington que incluye las visitas del general Dan Caine y del secretario de Guerra Pete Hegseth, el alto funcionario abordará en noviembre temas clave de la agenda bilateral.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sostendrá una reunión cumbre con el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, programada de manera tentativa para el próximo 21 de noviembre en la ciudad de Cartagena por fuentes de alto gobierno que informaron a La FM, en un encuentro estratégico destinado a cimentar la cooperación bilateral en materia económica, comercial y de seguridad hemisférica.

La visita del alto funcionario norteamericano se enmarca en una robusta gira regional que también contempla paradas en Argentina y Chile, con la consolidación de una coordinada ofensiva diplomática, política y militar orientada a neutralizar a los carteles del narcotráfico y el crimen transnacional.

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En el plano comercial, el eje central de las conversaciones girará en torno a la revisión de los aranceles adicionales impuestos por Washington bajo las secciones 301 y 232, los cuales han gravado las exportaciones colombianas con tarifas de hasta el 50 % en sectores clave como el acero y el aluminio.

Ante un déficit comercial bilateral superior a los 2.500 millones de dólares reportado entre enero y agosto, el jefe de Estado colombiano instruyó al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, para acelerar las negociaciones en Washington con el representante comercial Jamieson Greer.

“Nuestra meta debe ser cero aranceles adicionales para los productos colombianos”, enfatizó el presidente De La Espriella, con la fijación como objetivo principal de la firma de un acuerdo comercial recíproco antes de las festividades navideñas que complemente el Tratado de Libre Comercio vigente.

Asimismo, la agenda abordará el fortalecimiento de la seguridad y la lucha conjunta contra el narcotráfico, reforzada por la reciente llegada a territorio nacional de los avanzados drones de inteligencia y reconocimiento MQ-9 Reaper enviados por Estados Unidos para respaldar los entrenamientos de la iniciativa Vanguardia del Sur en la base de Tolemaida.

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Durante el mismo mes se esperan otras dos altas autoridades norteamericanas en territorio colombiano: el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aún sin fecha confirmada, como parte de la ofensiva diplomática de Estados Unidos en la región enfocada en la seguridad y la lucha contra el crimen organizado.

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