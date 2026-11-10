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Martes, 10 de noviembre de 2026
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Deslizamiento de tierra

Tres menores de edad perdieron la vida y otros dos resultaron heridos tras deslizamiento de tierra en Antímano, Caracas

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Deslizamiento de tierra - Foto de referencia: EFE
Deslizamiento de tierra - Foto de referencia: EFE
Los organismos de gestión de riesgos continúan desplegados en La Seca para determinar las condiciones del terreno.

Un deslizamiento de tierra en el sector La Seca, en Antímano (Caracas, Venezuela), dejó un saldo de tres menores fallecidos y otros dos heridos.

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Según reportes, los cinco niños fueron auxiliados por sus familiares antes de la llegada de los equipos de rescate.

Aunque fueron trasladados al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño para recibir atención médica, se confirmó el fallecimiento de tres de ellos, de 15, 3 y 2 años.

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Entretanto, los otros dos menores, de 14 y 10 años, permanecen bajo atención médica especializada y con pronóstico reservado.

Los organismos de gestión de riesgos continúan desplegados en La Seca para determinar las condiciones del terreno y verificar posibles afectaciones en las viviendas cercanas.

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Las labores también están orientadas a identificar situaciones de vulnerabilidad y reducir el riesgo de nuevos desplazamientos de tierra.

Antímano es una de las 22 parroquias que conforman el Municipio Libertador y forma parte del suroeste de Caracas, capital de Venezuela.

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