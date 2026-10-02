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Viernes, 02 de octubre de 2026
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Guerra entre Rusia y Ucrania

Rusia intensifica los ataques en la capital de Ucrania: reportan un fallecido y la destrucción de un puente estratégico

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque ruso en zona residencial de Kiev-Foto: EFE
Ataque ruso en zona residencial de Kiev-Foto: EFE
Las incursiones aéreas registradas esta madrugada causaron la muerte de un ciudadano tras impactar directamente contra un edificio residencial.

Una nueva oleada de bombardeos por parte de las fuerzas armadas de la Federación Rusa causó la muerte de al menos un civil en la capital ucraniana, tras alcanzar una estructura residencial en el barrio de Dárnitsia.

El alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, y los voceros de la Administración Militar de Kiev informaron que el ataque provocó además daños de consideración en tres puentes principales sobre el río Dniéper, hecho que complica la movilidad entre los sectores oriental y occidental de la urbe.

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El objetivo central de las incursiones rusas se focalizó por segunda vez en menos de 24 horas en el puente Pivdeni (Sur), una infraestructura clave para la red vial y el transporte férreo masivo.

El impacto directo de un vehículo aéreo no tripulado provocó rupturas en la calzada, en las barreras de contención del sistema de metro y en las estructuras de soporte, situación que obligó a los equipos de emergencia a ordenar el cierre indefinido de la vía para prevenir un colapso mayor.

“La situación operativa en la capital ucraniana es sumamente compleja tras los continuos bombardeos de las fuerzas enemigas contra las vías de acceso a la ciudad. Las tropas rusas tienen instrucciones directas de abandonar las normas internacionales del conflicto para golpear objetivos civiles e infraestructuras estratégicas”, reportó el mandatario capitalino tras la inspección de los daños.

Como respuesta a la ofensiva contra la infraestructura urbana, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski confirmó la ejecución de operaciones de represalia contra instalaciones petroleras, complejos industriales militares y estaciones de comunicaciones espaciales ubicadas dentro del territorio de la Federación Rusa.

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La escalada bélica contra los puentes de Kiev evidencia el endurecimiento de las tácticas militares de Moscú en el frente oriental de Europa. Con la interrupción del tránsito a través del río Dniéper y el incremento de víctimas civiles, las fuerzas ucranianas y sus aliados de la OTAN mantienen el monitoreo constante ante la reactivación de alertas aéreas en toda la región metropolitana.

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