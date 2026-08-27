Familiares de presos políticos en Venezuela completaron 230 días de vigilia ininterrumpida frente al Internado Judicial El Rodeo I.

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Desde ese lugar continúan reclamando la liberación de sus allegados y denunciando vulneraciones de derechos humanos.

Con velas, pancartas y jornadas de oración, los manifestantes mantienen su presencia a las afueras del centro penitenciario.

Así lo dejó saber la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

Según el último registro oficial de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 391 presos políticos.

Esta cifra se actualizó tras un reciente proceso de excarcelaciones iniciado a mediados de agosto de 2026, en el cual el régimen anunció la liberación de 131 personas, de las cuales más de 80 ya han sido verificadas de manera independiente.

Tras la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos, la dictadura venezolana ha excarcelado a múltiples presos políticos.

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Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.