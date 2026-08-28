De héroe a ser declarado transferible en cuestión de horas: así fue la sorpresiva decisión que tomó equipo de la MLB con un venezolano

Eugenio Suárez, en cuestión de horas, vivió uno de los contrastes más emblemáticos de su temporada en las Grandes Ligas: el venezolano conectó un grand slam que ayudó a Cincinnati a concretar una remontada histórica y al poco tiempo los Rojos lo colocaron en ‘waivers’, es decir transferible.

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Cincinnati se encontraba 9-3 frente a los Gigantes de San Francisco al empezar la novena entrada, pero anotó siete carreras para darle la vuelta al juego y obtener la victoria 10-9. Suárez aparece en medio de la reacción con un cuadrangular con las bases llenas el cual acercó a los Rojos a una sola carrera.

El batazo del venezolano había llegado en un momento clave. Luego del jonrón de Héctor Rodríguez, Suárez halló las bases congestionadas y conectó el grand slam que puso el marcador 9-8. Cincinnati finalizó completando la remontada con una carrera impulsada por Tyler Stephenson.

La victoria también adquirió un significado inédito para los Rojos: desde 1958 no habían conseguido ganar un partido luego de llegar a la novena entrada perdiendo por seis carreras.

No obstante, la celebración quedó rápidamente opacada por la decisión de la organización. Los Rojos pusieron a Suárez y al jardinero TJ Friedl en waivers absolutos, según informó Ken Rosenthal, movimiento el cual deja que cualquiera de los otros 29 equipos pueda obtener sus contratos en un período de 48 horas.

La situación del venezolano termina siendo inusual porque solo unas horas antes fue uno de los protagonistas de la victoria. Suárez, de 35 años, pasa por una temporada con números inferiores a los de sus mejores años: batea para .208, suma 19 jonrones y 57 carreras impulsadas.

El movimiento de igual forma tiene una explicación económica. Suárez tiene pendientes menos de $3 millones por el resto de la temporada y tiene una opción mutua de $16 millones para 2027. Para un equipo que hoy día juega por sostenerse en la carrera por los playoffs, Cincinnati puede estar buscando rebajar compromisos y abrir espacio en su plantilla.

Ahora bien, los otros equipos van a tener una ventana de 48 horas para escoger si reclaman al venezolano. Si más de uno de estos presenta una solicitud, el orden de prioridad va a depender de la clasificación que tienen en la MLB.