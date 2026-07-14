NTN24
Martes, 14 de julio de 2026
Martes, 14 de julio de 2026
Colombianos en el exterior
Programa: La Tarde

“Lamentablemente no era la persona a quien buscaban”, experto sobre el joven colombiano que murió en un operativo del ICE

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Identifican al joven de 26 años que murió en medio de tiroteo en el que participó el ICE en Maine. Su nombre era Joan Sebastián Duran Guerrero y era oriundo de Bucaramanga, en el departamento colombiano de Santander, su muerte reavivó la polémica sobre los procedimientos del ICE. Óscar Chacón, asesor de estrategias en Alianza Américas, dijo a NTN24 que lamentablemente la víctima no era la persona que buscaban los agentes: “Se suponía que buscaban a otra persona, pero al abordarlo, él intentó huir y ellos se defendieron disparándole 5 veces”.

También le puede interesar

Joan Sebastián Duran Guerrero, joven colombiano asesinado en un operativo del ICE en Maine / FOTO: Captura de pantalla
Colombianos en el exterior

“Lamentablemente no era la persona a quien buscaban”, experto sobre el joven colombiano que murió en un operativo del ICE

Foto referencia: EFE
Estados Unidos e Irán

¿Tiene Estados Unidos la capacidad para combatir a las fuerzas iraníes y quedarse con el estrecho de Ormuz?

Escombros en La Guaira, Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

Ruinas y silencio: así luce la 'Zona Cero' en Venezuela 20 días después de los terremotos

Alerta por al menos 300 drones iraníes que tendría el régimen de Cuba - Foto AFP
Dictadura en Cuba

Alerta por al menos 300 drones iraníes que tendría el régimen de Cuba y que podrían alcanzar Estados Unidos

Donald Trump y Marco Rubio - Foto AFP
Gobierno de Donald Trump

Aseguran que anuncio de Dinorah Figuera y asamblea afín al régimen venezolano sobre mesa de trabajo conjunta "es planificado por Marco Rubio y Donald Trump"

Gustavo Petro | Foto: AFP
Gustavo Petro

¿Petro se quiere quedar en el poder? Desde Washington alertan sobre posible "dictadura constitucional" en Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Será presentada ante EE. UU. la denuncia sobre la presunta presión de grupos armados que habría favorecido con casi 4 millones de votos a Iván Cepeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lamentablemente no era la persona a quien buscaban”, experto sobre el joven colombiano que murió en un operativo del ICE

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Embajada de Colombia en EEUU solicitó información sobre la muerte de colombiano en operativo de ICE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Tiene Estados Unidos la capacidad para combatir a las fuerzas iraníes y quedarse con el estrecho de Ormuz?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
ELN

"Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia

Terremoto en Venezuela

NTN24 pudo estar al interior de uno de los vuelos de ayuda humanitaria que Estados Unidos enviará desde Miami a Venezuela

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
Violencia en Colombia

Gobernadores denuncian amenazas de disidencias Farc en medio de transición presidencial en Colombia

Gustavo Petro Urrego - AFP
Paz total

Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total

Más de Actualidad

Ver más
Agente ICE - AFP
ONU

La ONU pide que se investigue el aumento de las muertes de migrantes en los centros de detención del ICE en Estados Unidos

Jefe negociador del régimen de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf - Foto de archivo: EFE
Régimen de Irán

Jefe negociador del régimen de Irán asegura que el Estrecho de Ormuz será administrado por Teherán

Daños provocados por fuertes terremotos registrados en La Guaira, Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Aumenta el saldo de muertos por los terremotos en Venezuela: se reportan 3.685 decesos

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Foto de referencia: AFP
Elecciones en Colombia

Registraduría de Colombia confirma un 99.997 % de coincidencia entre el preconteo y el escrutinio de los jueces en las elecciones presidenciales

Mahmoud Abunada, junto a sus compañeros de la selección de Catar en el Mundial 2026 - Foto: AFP
Mundial 2026

Entre lágrimas así reaccionó el arquero de Catar, tras ser elegido MVP en el juego contra Suiza

Agente ICE - AFP
ONU

La ONU pide que se investigue el aumento de las muertes de migrantes en los centros de detención del ICE en Estados Unidos

Lionel Messi - Foto AFP
Mundial 2026

Suspenso en una tarde épica: Argentina logra clasificarse para cuartos de final del Mundial tras sufrir ante Egipto

Jefe negociador del régimen de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf - Foto de archivo: EFE
Régimen de Irán

Jefe negociador del régimen de Irán asegura que el Estrecho de Ormuz será administrado por Teherán

Daños provocados por fuertes terremotos registrados en La Guaira, Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Aumenta el saldo de muertos por los terremotos en Venezuela: se reportan 3.685 decesos

SpaceX supera a Amazon y se convierte en la quinta mayor empresa en valor de mercado - AFP
SpaceX

SpaceX supera a Amazon y se convierte en la quinta mayor empresa en valor de mercado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre