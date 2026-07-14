“Lamentablemente no era la persona a quien buscaban”, experto sobre el joven colombiano que murió en un operativo del ICE

Identifican al joven de 26 años que murió en medio de tiroteo en el que participó el ICE en Maine. Su nombre era Joan Sebastián Duran Guerrero y era oriundo de Bucaramanga, en el departamento colombiano de Santander, su muerte reavivó la polémica sobre los procedimientos del ICE. Óscar Chacón, asesor de estrategias en Alianza Américas, dijo a NTN24 que lamentablemente la víctima no era la persona que buscaban los agentes: “Se suponía que buscaban a otra persona, pero al abordarlo, él intentó huir y ellos se defendieron disparándole 5 veces”.