El dramático mensaje del disidente Otero Alcántara a Marco Rubio: “en el pueblo cubano hay un genocidio”

Tras cinco años de prisión, aislamiento, represión y resistencia, días después de llegar a Miami el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, concedió su primera entrevista exclusiva a NTN24. Otero Alcántara también le hizo un dramático llamado al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para que impulse la liberación de Cuba y dijo que no debe descartarse una intervención militar en el país.