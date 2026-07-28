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Martes, 28 de julio de 2026
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Régimen cubano

El dramático mensaje del disidente Otero Alcántara a Marco Rubio: “en el pueblo cubano hay un genocidio”

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Tras cinco años de prisión, aislamiento, represión y resistencia, días después de llegar a Miami el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, concedió su primera entrevista exclusiva a NTN24. Otero Alcántara también le hizo un dramático llamado al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para que impulse la liberación de Cuba y dijo que no debe descartarse una intervención militar en el país.

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