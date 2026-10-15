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Jueves, 15 de octubre de 2026
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Tren de Aragua
Programa: Club de Prensa

Brutal balance de operativos contra EL Tren de Aragua en EEUU: "La mayor campaña en la historia"

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Recientemente, la Casa Blanca ha hecho un balance sobre los operativos realizados dentro de Estados Unidos contra el Tren de Aragua desde el inicio de la segunda administración del presidente Donald Trump hasta la fecha. De acuerdo con el reciente reporte, desde enero del año 2025, por medio de diferentes operativos, las autoridades norteamericanas han permitido la detención de 1296 integrantes de esta organización terrorista de origen venezolano, una de las manos derechas del régimen de Nicolás Maduro.

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