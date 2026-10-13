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Martes, 13 de octubre de 2026
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Muerte

Emotivo mensaje del protagonista de 'Breaking Bad' tras la muerte del actor RJ Mitte: "Te extrañaré, hijo"

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Bryan Cranston y RJ Mitte, actores de Breaking Bad - Fotos: EFE
Bryan Cranston y RJ Mitte, actores de Breaking Bad - Fotos: EFE
Mitte padecía parálisis cerebral, patología que provoca un trastorno motor permanente debido a una lesión cerebral temprana, producida antes del nacimiento o durante la infancia.

El actor estadounidense RJ Mitte, conocido por su personaje de Walter White Jr. en la aclamada serie de televisión "Breaking Bad", murió a los 34 años, confirmó uno de sus representantes este lunes.

"Con profunda tristeza compartimos la trágica muerte de nuestro adorado actor, filántropo, y defensor apasionado de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte", dijo en un comunicado Sean Reilly.

Aún adolescente, Mitte apareció por primera vez en "Breaking Bad" en 2008 como el hijo de Walter White, un profesor de química que se volvió el rey de un imperio de drogas. Por este papel, Bryan Cranston ganó reconocimiento mundial.

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Mitte padecía parálisis cerebral, patología que provoca un trastorno motor permanente debido a una lesión cerebral temprana, producida antes del nacimiento o durante la infancia.

El actor Bryan Cranston, protagonista de la aclamada serie "Breaking Bad" dedicó un emotivo mensaje para Mitte en sus redes sociales con una fotografía.

"Lo conocí cuando tenía solo 14 años, cuando fue elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con tanta alegría y entusiasmo. Nacido con parálisis cerebral, nunca, jamás, permitió que ese desafío fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje con gran determinación", escribió Cranston en redes sociales.

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"Ese niño era bastante inexperto cuando empezamos a rodar el piloto en febrero de 2007, pero poco a poco lo vimos convertirse en un actor realmente excepcional. Aprovechó su experiencia en la serie para convertirse en un firme defensor de los artistas con discapacidad y dirigió una organización filantrópica centrada en ayudar a la comunidad discapacitada", agregó.

"Lo quería y disfruté muchísimo estando con él durante todos los años en la serie, y después de que la atención mediática en Breaking Bad se desvaneciera… Te extrañaré, hijo", concluyó.

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