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Programa: Club de Prensa
Determinante golpe al Clan del Golfo en Colombia: cae alias 'Doble Cero', cabecilla de zona en Antioquia
Las autoridades de Colombia anunciaron la captura de alias ‘Doble Cero’, cabecilla de zona del ‘Clan del Golfo’ en Antioquia. De acuerdo con la Policía Nacional, ‘Doble Cero’ es señalado de ser el cabecilla zonal de la subestructura ‘Uldar Cardona Rueda’. Además, era requerido por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, extorsión, secuestro, terrorismo y desplazamiento, entre otros delitos.