“Cada día duele más el no saber qué sucedió": hermana de odontóloga que desapareció junto a su hija hace dos años en Isla Margarita, Venezuela

El próximo lunes 15 de junio se cumplirán dos años de la desaparición de la odontóloga María Catalina Rivas y su pequeña hija Alexandra Sofía, en Isla Margarita, Venezuela. Una situación que mantiene en zozobra e incertidumbre a su familia debido al hermetismo y la falta de respuestas oficiales por parte de las autoridades venezolanas.

La última vez que la mujer y su hija fueron vistas con vida, salían de su apartamento en un conjunto residencial en Pinamar, sector Costa Azul del municipio Mariño; allí, según captan las cámaras de seguridad del lugar, se encontraban en compañía de un hombre identificado como José Mercedes Cineo Villaruel.

Frente a este caso, NTN24 habló con Germary Rivas, hermana de María Catalina, quien señaló que esta situación "ha sido terrible" Una agonía que ha transcurrido casi dos años y cada día duele más el no saber qué sucedió con mi hermana y con mi sobrina después que salieron del apartamento ese día".

Respecto a Cineo Villaruel, quien era mecánico del progenitor de la menor, mantenía contacto con la odontóloga por servicios relacionados con su vehículo. Germary señaló que "Nosotros no lo conocíamos" Sin embargo, mi hermana lo tenía cerca, en su círculo, porque era el mecánico que le atendía con el carro".

Sobre el sospechoso de la desaparición de la odontóloga y su pequeña hija, se sabe que el hombre huyó a Colombia, donde posteriormente habría sido “ajusticiado”, tras ser relacionado con el homicidio de una mujer en Necoclí, según conocieron los familiares de Rivas a través de los medios colombianos.

"Ni siquiera en el momento cuando se supo esta noticia a través de los medios de comunicación recibimos un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades venezolanas", cuestionó Germay Rivas.

Ante esta situación, la familiar cuestiona el hermetismo con el que se ha manejado el caso de María y Alexandra, motivo por el cual considera que se debe “ampliar la línea de investigación, hay que reforzar y sobre todo nosotros creemos que un delito no se comete solo. ¿Quiénes son las otras personas que están involucradas?"

Aunque el Consejo Nacional para los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CONA) intervino en el caso, no logró la ubicación del sospechoso en Colombia de manera oportuna.

Teniendo en cuenta que este caso implica a dos naciones, indicó que la coordinación entre ambos países ha sido "muy complicada", según le ha informado el Ministerio Público venezolano.

María Catalina Rivas era una profesional de la salud destacada en Margarita, mientras que su hija Alexandra era violinista del Sistema Nacional de Orquestas y bailarina de ballet. ¿Cómo es posible que alguien las haya sacado de su cotidianidad y al día de hoy no sepamos qué pasó? "Eso no se puede quedar así", expresó con dolor Germary Rivas.

Por último, ante la falta de atención a este caso, enfatizo que “los derechos humanos han sido violentados”.